Φθηνό ρεύμα για όλους – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Η ακρίβεια στο ρεύμα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Με απλές, δίκαιες αλλαγές μειώνουμε τους λογαριασμούς: μετάβαση από τα ακριβά “πράσινα” σε φθηνότερα τιμολόγια, έξυπνοι μετρητές για διαφάνεια, πραγματικός ανταγωνισμός.

Οι τιμές ρεύματος δεν πέφτουν από μόνες τους. Θέλουν κανόνες, έλεγχο και διαφάνεια. Με έμμεσο πλαφόν στη χονδρεμπορική και αγορά που αμείβει τη διαθεσιμότητα παραγωγών, μπαταριών και διαχείρισης ζήτησης, “σπάμε” τη λογική των ολιγοπωλίων.

Αναλυτικά: