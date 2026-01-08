ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 13:43

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρόγραμμα «Απόλλων»

Όπως προκύπτει από πρόσφατα δημοσιεύματα, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η χώρα μας απώλεσε χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί και προοριζόταν για την πρώτη φάση του προγράμματος «Απόλλων» .Η κυβέρνηση εδώ και μήνες προέβαλλε το εν λόγω πρόγραμμα ως «κομβική μεταρρύθμιση» για τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων. Ωστόσο, πλήθος φορέων αλλά και οι ίδιες οι ενεργειακές κοινότητες είχαν ήδη εκφράσει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις, τονίζοντας ότι με τον σχεδιασμό του προγράμματος ουσιαστικά υπονομεύεται ο θεσμικός ρόλος τους. Με τη δημιουργία μεσαζόντων που θα διαχειρίζονται την παραγόμενη ενέργεια, αλλοιώνεται η φυσιογνωμία των ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες θεσμοθετήθηκαν για να προσφέρουν φθηνή και καθαρή ενέργεια σε πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προάγοντας παράλληλα το συνεργατικό και κοινωνικό μοντέλο της ενεργειακής μετάβασης.

Παρά τις ενστάσεις, η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ παρουσίαζαν το πρόγραμμα ως «μεγάλη επιτυχία» και εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην πράξη όμως, λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, διοικητικών αγκυλώσεων και προχειρότητας στον σχεδιασμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχώρησε στην απένταξη του προγράμματος για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Το αποτέλεσμα: οι δικαιούχοι καλούνται πλέον να επωμιστούν το χαμένο κεφάλαιο «κλειδώνοντας» υψηλότερες ταρίφες, γεγονός που αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη διογκωμένο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Για ακόμη μία φορά, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί αποδεικνύονται κενές εξαγγελίες, οι ευκαιρίες που παρέχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση χάνονται, και η χώρα οδηγείται σε στρατηγικά αδιέξοδα στον τομέα της ενέργειας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Eρωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποιοι συγκεκριμένοι λόγοι και παραλείψεις οδήγησαν στην απένταξη του κονδυλίου των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα «Απόλλων» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;
  2. Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο του ΥΠΕΝ, ώστε να αποτραπεί η μετακύλιση του κόστους στους πολίτες και να αποφευχθούν οι αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Απόλλων»;

Ο Eρωτών Bουλευτής

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

