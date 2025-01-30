Νέο τοπίο στην ηλεκτροκίνηση με τη δυναμική τιμολόγηση του ρεύματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Νέο τοπίο στην ηλεκτροκίνηση με τη δυναμική τιμολόγηση του ρεύματος
Άννα Διανά
Πέμπτη, 30/01/2025 - 06:52

Από το 2025, περίπου 155.000 καταναλωτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα νέο, ευέλικτο σύστημα δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Από το 2025, περίπου 155.000 καταναλωτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα νέο, ευέλικτο σύστημα δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος. Το νέο μοντέλο αναμένεται να καλύψει αρχικά το 45% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 60%, μέσω της εφαρμογής του πορτοκαλί δυναμικού τιμολογίου.

Η δυναμική τιμολόγηση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, που συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε ομιλία της σε συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση, τόνισε ότι η ανάπτυξη του τομέα προβλέπεται ραγδαία έως το 2030 και πως απαιτείται παράλληλη εξέλιξη του δικτύου φόρτισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2024 κατατέθηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις για την εγκατάσταση 1.400 νέων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, εκ των οποίων 900 αφορούν τη Χαμηλή Τάση και 300 τη Μέση Τάση. Παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, η υφυπουργός ανέφερε ότι ο Διαχειριστής ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις.

Μια νέα πρόκληση που αναδύεται είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο φόρτισης. Όπως τόνισε η κ. Σδούκου, η ενσωμάτωση των φορτιστών στο σύστημα θέτει το ερώτημα της αποδοτικής λειτουργίας του ενεργειακού δικτύου, με στόχο τη διευκόλυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Η δυναμική τιμολόγηση θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα, οι καταναλωτές πλήρωναν σταθερή τιμή ανεξαρτήτως ώρας κατανάλωσης, όμως το νέο μοντέλο έρχεται να αλλάξει αυτό το δεδομένο. Ο ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει πως στο μέλλον, το 75% της ενέργειας που διακινείται στο δίκτυο διανομής θα μπορεί να τιμολογείται με διαφοροποιημένες χρεώσεις ανάλογα με την ώρα και τη ζώνη κατανάλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ξεκίνησε το 2019 η προσπάθεια ενσωμάτωσης της ηλεκτροκίνησης, στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν μόλις 500 ηλεκτρικά οχήματα. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 50.000, αποδεικνύοντας την επιτυχία της στρατηγικής που ακολουθήθηκε.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε σχεδόν από μηδενική βάση, όμως στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες: τον καθορισμό στόχων μέσω του ΕΣΕΚ, τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση πολιτών και επιχειρήσεων και τη θεσμοθέτηση του πλαισίου για την εγκατάσταση φορτιστών. Όπως υπογράμμισε, η πολιτεία κατεύθυνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές και επιδοτήσεις, ξεπερνώντας νομοθετικά και τεχνικά εμπόδια μέσω συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το στοίχημα πλέον είναι η διατήρηση της επιτυχημένης πορείας, αλλά με βάση τους πιο φιλόδοξους στόχους του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη δικτύων ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση του ολοένα αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρικών οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

