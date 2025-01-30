Νέο τοπίο στην ηλεκτροκίνηση με τη δυναμική τιμολόγηση του ρεύματος

Από το 2025, περίπου 155.000 καταναλωτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα νέο, ευέλικτο σύστημα δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος. Το νέο μοντέλο αναμένεται να καλύψει αρχικά το 45% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 60%, μέσω της εφαρμογής του πορτοκαλί δυναμικού τιμολογίου.

Η δυναμική τιμολόγηση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, που συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε ομιλία της σε συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση, τόνισε ότι η ανάπτυξη του τομέα προβλέπεται ραγδαία έως το 2030 και πως απαιτείται παράλληλη εξέλιξη του δικτύου φόρτισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2024 κατατέθηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις για την εγκατάσταση 1.400 νέων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, εκ των οποίων 900 αφορούν τη Χαμηλή Τάση και 300 τη Μέση Τάση. Παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, η υφυπουργός ανέφερε ότι ο Διαχειριστής ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις.

Μια νέα πρόκληση που αναδύεται είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο φόρτισης. Όπως τόνισε η κ. Σδούκου, η ενσωμάτωση των φορτιστών στο σύστημα θέτει το ερώτημα της αποδοτικής λειτουργίας του ενεργειακού δικτύου, με στόχο τη διευκόλυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Η δυναμική τιμολόγηση θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα, οι καταναλωτές πλήρωναν σταθερή τιμή ανεξαρτήτως ώρας κατανάλωσης, όμως το νέο μοντέλο έρχεται να αλλάξει αυτό το δεδομένο. Ο ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει πως στο μέλλον, το 75% της ενέργειας που διακινείται στο δίκτυο διανομής θα μπορεί να τιμολογείται με διαφοροποιημένες χρεώσεις ανάλογα με την ώρα και τη ζώνη κατανάλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ξεκίνησε το 2019 η προσπάθεια ενσωμάτωσης της ηλεκτροκίνησης, στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν μόλις 500 ηλεκτρικά οχήματα. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 50.000, αποδεικνύοντας την επιτυχία της στρατηγικής που ακολουθήθηκε.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε σχεδόν από μηδενική βάση, όμως στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες: τον καθορισμό στόχων μέσω του ΕΣΕΚ, τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση πολιτών και επιχειρήσεων και τη θεσμοθέτηση του πλαισίου για την εγκατάσταση φορτιστών. Όπως υπογράμμισε, η πολιτεία κατεύθυνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές και επιδοτήσεις, ξεπερνώντας νομοθετικά και τεχνικά εμπόδια μέσω συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το στοίχημα πλέον είναι η διατήρηση της επιτυχημένης πορείας, αλλά με βάση τους πιο φιλόδοξους στόχους του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη δικτύων ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση του ολοένα αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρικών οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.