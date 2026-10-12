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Όμιλος AKTOR: Υπεγράφη το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην περιοχή ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής

Όμιλος AKTOR: Υπεγράφη το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην περιοχή ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 15:39
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H αγοραπωλησία αφορά έξι αγροτεμάχια συνολικής επιφανείας περίπου 62.623 τ.μ., κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από επτά κτίρια και μικρότερες κατασκευές, συνολικής επιφανείας 27.597,90 τ.μ., καθώς και ένα ακόμα κτίριο συνολικής επιφανείας 2.659,90 τ.μ.

«ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλος AKTOR») σε συνέχεια της από 14 Αυγούστου 2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας με την «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Πωλήτρια») για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

H «AKTOR STONE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Αγοράστρια») υπέγραψε στις 9 Οκτωβρίου 2026 με την Πωλήτρια το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην περιοχή ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος ποσού €45.550.000 (η «Συναλλαγή»).

Αντικείμενο της Συναλλαγής ειδικότερα αποτέλεσε η αγορά έξι αγροτεμαχίων συνολικής επιφανείας περίπου 62.623 τ.μ., μετά των ευρισκόμενων επί αυτών κτιρίων, ήτοι κτιριακού συγκροτήματος αποτελούμενο από επτά κτίρια και μικρότερες κατασκευές, συνολικής επιφανείας 27.597,90 τ.μ., καθώς και έτερου κτιρίου συνολικής επιφανείας 2.659,90 τ.μ. (τα «Ακίνητα»).

Στα Ακίνητα στεγάζονται ήδη δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, ενώ υφίστανται και άλλες ενεργές συμβάσεις μίσθωσης με υψηλής ποιότητας μισθωτές. Η απόκτησή των Ακινήτων εξυπηρετεί το σχεδιασμό του Ομίλου για τη διασφάλιση εγκαταστάσεων, ικανών να υποστηρίξουν τις συνεχώς διευρυνόμενες δραστηριότητές του με τη σταδιακή συγκέντρωση πρόσθετων λειτουργιών σε έναν ενιαίο εταιρικό χώρο, επιτυγχάνοντας την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την αξιοποίηση συνεργειών. Παράλληλα, τα Ακίνητα παρέχουν, με βάση τα υφιστάμενα πολεοδομικά δεδομένα, τη δυνατότητα ανάπτυξης πρόσθετων κτιριακών εγκαταστάσεων επιφανείας, υπό προϋποθέσεις, έως και περίπου 32.000 τ.μ., και ο Όμιλος Aktor εξετάζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εταιρικού campus, ικανού να εξυπηρετεί όχι μόνο τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του Ομίλου αλλά και την περαιτέρω επενδυτική αξιοποίησή του.

Η Συναλλαγή η οποία συνδυάζει την απόκτηση ενός σημαντικού κτηριακού συγκροτήματος γραφείων το οποίο εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Ομίλου, με πολύ ικανοποιητικό τίμημα υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς real estate, επενδυτικές δυνατότητες και ουσιαστικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης που θα δημιουργήσουν περαιτέρω μακροπρόθεσμη αξία, εντάσσεται στη αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών με σκοπό την ενίσχυση της δραστηριότητας του πυλώνα Real Estate του Ομίλου.

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