Ελληνικά Καλώδια: Νέα ώθηση στην επένδυση των 72 εκατ. ευρώ για καλώδια υψηλής τάσης

Με φόντο την εκρηκτική ζήτηση που καταγράφεται στην ευρωπαϊκή αγορά για καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης, η Ελληνικά Καλώδια εξασφάλισε αναθεώρηση προς τα πάνω του επιλέξιμου προϋπολογισμού της μεγάλης επένδυσης που υλοποιεί στη Βοιωτία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 72,18 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, γραμμές παραγωγής και σύγχρονο εξοπλισμό για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων της εταιρείας. Την αύξηση του χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού ενέκρινε με απόφαση του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η τροποποιητική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά την αύξηση του προϋπολογισμού των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί μέσω του προγράμματος «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 72,18 εκατ. ευρώ, ενώ η επιλέξιμη προς ενίσχυση δαπάνη διαμορφώνεται σε 70,14 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό αυξημένο σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση, καθώς μετά από ένσταση της εταιρείας η ενισχυόμενη δαπάνη αναπροσαρμόστηκε από 69,96 εκατ. ευρώ σε 70,14 εκατ. ευρώ. Η αρχική αίτηση είχε υποβληθεί για επιλέξιμες δαπάνες ύψους 70,60 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση κατανέμεται σε δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βοιωτία. Η βασική μονάδα στον Άγιο Τρύφωνα Θηβών απορροφά επενδύσεις ύψους 57,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55,43 εκατ. ευρώ κρίνονται επιλέξιμα προς ενίσχυση. Η δεύτερη μονάδα στον Ελεώνα Βοιωτίας απορροφά επενδύσεις 14,98 εκατ. ευρώ, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 14,71 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το 79,2% του επενδυτικού κόστους κατευθύνεται στον Άγιο Τρύφωνα και το 20,8% στον Ελεώνα.

Από το σύνολο των 72,18 εκατ. ευρώ, τα 26,10 εκατ. ευρώ αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συναφείς κατασκευές. Από αυτά, τα 25,40 εκατ. ευρώ θεωρούνται επιλέξιμα για ενίσχυση. Ειδικότερα, στον Άγιο Τρύφωνα προβλέπονται κτιριακές επενδύσεις 18,28 εκατ. ευρώ και στον Ελεώνα 7,82 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Για μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό προβλέπεται δαπάνη 46,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,74 εκατ. ευρώ είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση. Στον Άγιο Τρύφωνα κατευθύνονται 38,92 εκατ. ευρώ και στον Ελεώνα 7,16 εκατ. ευρώ.

Η τροποποιητική απόφαση δεν μεταβάλλει μόνο οικονομικά στοιχεία, αλλά επικαιροποιεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας στον Άγιο Τρύφωνα θα ανέρχεται σε 29.639,33 kW, εκ των οποίων 24.019,62 kW είναι κινητήρια ισχύς και 5.619,71 kW θερμική ισχύς. Αντίστοιχα, η μονάδα του Ελεώνα θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 21.544,50 kW, με 19.292,50 kW κινητήρια και 2.252,00 kW θερμική ισχύ.

Η επένδυση αφορά την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων παραγωγής καλωδίων ενέργειας και περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής και την ενσωμάτωση σύγχρονου εξοπλισμού. Το έργο υλοποιείται σε δύο εγκαταστάσεις που αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενα τμήματα της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η απόφαση επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιήσει τα ειδικά εργαλεία ρευστότητας που προβλέπει το πρόγραμμα Produc-E Green, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, τίθεται ως κρίσιμη προϋπόθεση η υπογραφή και υποβολή δανειακής σύμβασης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.