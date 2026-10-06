Ηλεκτρισμός: Σε νέα άνοδο η χονδρική στην Ελλάδα- Στο «κόκκινο» οι ευρωπαϊκές αγορές

Στο «κόκκινο» κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 200 ευρώ/MWh στις περισσότερες χώρες, την ώρα που το φυσικό αέριο έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις φθηνότερες αγορές, με τη χονδρεμπορική τιμή στα 167,42 ευρώ/MWh, χωρίς ωστόσο να μένει ανεπηρέαστη από την ανοδική τάση των τελευταίων ημερών. Η νέα ένταση στις ενεργειακές αγορές αυξάνει την ανησυχία ενόψει του χειμώνα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίζει πλέον ανοιχτά τις πιέσεις που δημιουργούνται.

«Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας», δήλωσε χθες εκπρόσωπος της Κομισιόν, εκτιμώντας παράλληλα ότι η απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στα υγρά καύσιμα. Το φυσικό αέριο στο ολλανδικό hub TTF κινείται σταθερά πάνω από τα 70 ευρώ/MWh και χθες έκλεισε στα 73,6 ευρώ/MWh, υπερδιπλάσια από τα επίπεδα των 32-33 ευρώ/MWh του Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, με την άνοδο του TTF να περνά στην ηλεκτροπαραγωγή και να πιέζει ιδιαίτερα τις χώρες με υψηλή συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό τους μείγμα. Παράλληλα, όσο πλησιάζει ο χειμώνας, το ακριβό αέριο δημιουργεί ανησυχίες και για το κόστος θέρμανσης, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις πιέσεις και στα υγρά καύσιμα.

Στην εξίσωση μπαίνει και η κατάσταση των αποθεμάτων. Στις 3 Οκτωβρίου η πληρότητα των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρισκόταν στο 72,4%, ενώ οι εγκαταστάσεις LNG ήταν γεμάτες κατά 48,8%. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη πληρότητα των εγκαταστάσεων LNG διαμορφωνόταν μόλις στο 27,2%. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της 14ης Οκτωβρίου, καθώς επανέρχεται η συζήτηση για τα περιθώρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αρκετά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων εφόσον οι υψηλές ενεργειακές τιμές επιμείνουν. Στην ελληνική αγορά η μέση χονδρεμπορική τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 167,42 ευρώ/MWh, με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 53,26% της ζήτησης και το φυσικό αέριο μόλις το 26,63%.

Η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ λειτουργεί προς το παρόν ως ανάχωμα στις πιέσεις που προκαλεί το ακριβό φυσικό αέριο. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους είναι ότι αυτή τη φορά οι πολύ υψηλές τιμές δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη Βουλγαρία η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 207,38 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 222,73 ευρώ/MWh και στην Ουγγαρία στα 224,81 ευρώ/MWh. Στο ίδιο επίπεδο κινούνται πλέον και οι μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γερμανία η τιμή φθάνει τα 201,7 ευρώ/MWh, στη Γαλλία τα 201,37 ευρώ/MWh, στην Ισπανία τα 201,99 ευρώ/MWh και στην Πορτογαλία τα 206,68 ευρώ/MWh.

Ακριβότερη μεταξύ των συγκεκριμένων αγορών είναι η Ιταλία, στα 233,72 ευρώ/MWh, λόγω της υψηλής έκθεσής της στο φυσικό αέριο, ενώ η Πολωνία βρίσκεται κοντά στα ελληνικά επίπεδα, στα 165,24 ευρώ/MWh. Εκτός της γενικευμένης ανόδου παραμένουν οι σκανδιναβικές αγορές, όπου το διαφορετικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και η μεγάλη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών διατηρούν διαφορετική εικόνα στις τιμές. Η Ελλάδα διατηρεί έτσι προς το παρόν σημαντική απόσταση από τα επίπεδα που καταγράφονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Το κρίσιμο για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι εάν αυτή η εικόνα μπορεί να διατηρηθεί, καθώς το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 70 ευρώ/MWh και η Ευρώπη μπαίνει σταδιακά στην περίοδο της υψηλής χειμερινής ζήτησης.