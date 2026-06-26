Δημόσια διαβούλευση για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ

Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ κατά την περιφερειακή προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης

Σύμφωνα με το Άρθρο 37 «Καθήκοντα των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων» του Κανονισμού(ΕΕ) 2019/943 της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο (RCC) θα πρέπει να διευκολύνει την περιφερειακή προμήθεια ισχύος εξισορρόπησης σε ολόκληρη την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο (παρ. 1, σημείο ια). Η υποχρέωση αυτή εξειδικεύτηκε με την απόφαση ACER 13/19.07.2023 (on the Regional Coordination Centre Regional Procurement of Balancing Capacity Methodology), εφεξής «Μεθοδολογία».

Στο άρθρο 3 της Μεθοδολογίας ορίζεται ότι το καθήκον του RCC για τη διευκόλυνση της περιφερειακής προμήθειας ισχύος εξισορρόπησης αποτελείται, σύμφωνα με το σημείο 8 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, από δύο επιμέρους καθήκοντα – διαδικασίες, ήτοι:

Την υποστήριξη των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) στον προσδιορισμό της ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης που πρέπει να προμηθευτεί, και

Την υποστήριξη των ΔΣΜ, που προμηθεύονται περιφερειακά την ισχύ εξισορρόπησης, κατά την περιφερειακή προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι η επιμέρους διαδικασία που εκτελείται από τα RCC σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (β), υλοποιείται αποκλειστικά για τους ΔΣΜ εντός μιας λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος (System Operation Region – “SOR”) που κατανέμουν διαζωνική δυναμικότητα για την ανταλλαγή ισχύος εξισορρόπησης ή για κοινή χρήση εφεδρειών σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή περιφεριακή προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης), κατά τα οριζόμενα στη μεθοδολογία εναρμονισμένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας (Harmonised Cross Zonal Capacity Allocation for Balancing Capacity Exchange or Sharing of Reserves Methodology, «HCZCAM»), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485.

Αναφορικά με την επιμέρους διαδικασία β), τα άρθρα (5) και (6) της Μεθοδολογίας προβλέπουν τα ακόλουθα:

Συμμετοχή του RCC στην περιφερειακή προμήθεια ισχύος εξισορρόπησης όταν το RCC υποστηρίζει ΔΣΜ του SOR οι οποίοι κατανέμουν από κοινού διαζωνική δυναμικότητα σύμφωνα με την HCZCAM για την ανταλλαγή ισχύος εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών (άρθρο 5). Διαδικασίες για το RCC για την παροχή δεδομένων σχετικά με όρια στην ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή στην κοινή χρήση εφεδρειών όταν εφαρμόζεται εναρμονισμένη διαζωνική κατανομή δυναμικότητας (άρθρο 6).

Σε σχέση με την εφαρμογή της επιμέρους διαδικασίας β), στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της Μεθοδολογίας, προβλέπεται ότι τα RCC μπορούν να εφαρμόζουν και να θέτουν σε λειτουργία τη διαδικασία για τη διευκόλυνση εκείνων των ΔΣΜ του SOR που κατανέμουν διαζωνική δυναμικότητα για την ανταλλαγή ισχύος εξισορρόπησης ή για την κοινή χρήση εφεδρειών σύμφωνα με την HCZCAM, όπως ορίζεται στα άρθρα 5 και 6 της Μεθοδολογίας, έως και δύο έτη μετά την έγκριση της HCZCAM, ήτοι από τις 19.07.2025. Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι εάν δεν υπάρχουν αιτούντες ΔΣΜ στο SOR, η εφαρμογή μπορεί να ανασταλεί από το οικείο RCC βάσει αιτήματος των ΔΣΜ και μετά από έγκριση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.

Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC, ως το αρμόδιο SEE RCC, της επιμέρους διαδικασίας β) της ως άνω μεθοδολογίας εντός του SOR στο οποία συμμετέχει δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας ΔΣΜ στο SOR της ΝΑ Ευρώπης που να ακολουθεί την HCZCAM.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένο:

Επιστολή ΑΔΜΗΕ (Ι-398469)