ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ευρώπη σε συναγερμό για τον καύσωνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/06/2026 - 15:43
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 15:30
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΝ Δέσποινα Παληαρούτα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/06/2026 - 15:13
Δημόσια διαβούλευση για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/06/2026 - 14:32
Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τέλος στην πληρωμή των δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 13:39
Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 13:13
Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ): Όχι στον συγκεντρωτισμό και την απαξίωση των ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 12:35
Η ElvalHalcor αναγνωρίστηκε ως «Ford Supplier of the Year 2026» στα Ford Supplier Awards & Summit
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 12:33
Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 11:29
Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/06/2026 - 11:00
HELLENiQ ENERGY: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου η ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/06/2026 - 10:31
Σχόλια του ΙΕΝΕ στην Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και της ΣΜΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/06/2026 - 09:53
Λουμάκης: «Χαμένες ώρες» πλέον οι ώρες ηλιοφάνειας για τους παραγωγούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/06/2026 - 09:49
Με το κίνημα ΝΙΚΗΣ συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ανησυχία και προβληματισμός για τα τεκταινόμενα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/06/2026 - 09:03
Δημόσια Διαβούλευση της για τη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/06/2026 - 08:42
Στ. Γκίκας: Στηρίζουμε τα νησιά με πόρους για έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν λύσεις στα προβλήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Άλλο ένα «θαύμα» Μητσοτάκη - Μόλις 0,3% αύξηση στους μισθούς σε 7 χρόνια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/06/2026 - 08:09
Α. Σιάμισιης: Η πράσινη μετάβαση χρειάζεται ισορροπία για να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/06/2026 - 08:07
AKTOR: ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ- Το σχέδιο Εξάρχου για καθετοποίηση στην ενέργεια, ΑΠΕ, μπαταρίες και προμήθεια ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/06/2026 - 08:04
Ποιες οικιακές συσκευές καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/06/2026 - 07:08
Σημάδια ότι το κλιματιστικό σας δεν λειτουργεί σωστά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/06/2026 - 07:08
Ο Γιάννης Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 15:42
Το ZAP Taxi Club στο 7th Electric Vehicles Conference: Γιατί η ηλεκτροκίνηση των ταξί κρίνεται στη χρηματοδότηση και τις υποδομές φόρτισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/06/2026 - 15:25
Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 15:05
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Ομολογία ΑΔΜΗΕ για “συμφέροντα” που ωφελούνται από την καθυστέρηση υλοποίησης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:53
Στ. Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:13
Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 13:29
Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 13:02
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
25/06/2026 - 12:32
“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 12:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια διαβούλευση για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ

Δημόσια διαβούλευση για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 14:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ κατά την περιφερειακή προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης

Σύμφωνα με το Άρθρο 37 «Καθήκοντα των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων» του Κανονισμού(ΕΕ) 2019/943 της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο (RCC) θα πρέπει να διευκολύνει την περιφερειακή προμήθεια ισχύος εξισορρόπησης σε ολόκληρη την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο (παρ. 1, σημείο ια). Η υποχρέωση αυτή εξειδικεύτηκε με την απόφαση ACER 13/19.07.2023 (on the Regional Coordination Centre Regional Procurement of Balancing Capacity Methodology), εφεξής «Μεθοδολογία».

Στο άρθρο 3 της Μεθοδολογίας ορίζεται ότι το καθήκον του RCC για τη διευκόλυνση της περιφερειακής προμήθειας ισχύος εξισορρόπησης αποτελείται, σύμφωνα με το σημείο 8 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, από δύο επιμέρους καθήκοντα – διαδικασίες, ήτοι:

  • Την υποστήριξη των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) στον προσδιορισμό της ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης που πρέπει να προμηθευτεί, και
  • Την υποστήριξη των ΔΣΜ, που προμηθεύονται περιφερειακά την ισχύ εξισορρόπησης, κατά την περιφερειακή προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι η επιμέρους διαδικασία που εκτελείται από τα RCC σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (β), υλοποιείται αποκλειστικά για τους ΔΣΜ εντός μιας λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος (System Operation Region – “SOR”) που κατανέμουν διαζωνική δυναμικότητα για την ανταλλαγή ισχύος εξισορρόπησης ή για κοινή χρήση εφεδρειών σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή περιφεριακή προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας ισχύος εξισορρόπησης), κατά τα οριζόμενα στη μεθοδολογία εναρμονισμένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας (Harmonised Cross Zonal Capacity Allocation for Balancing Capacity Exchange or Sharing of Reserves Methodology, «HCZCAM»), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485.

Αναφορικά με την επιμέρους διαδικασία β), τα άρθρα (5) και (6) της Μεθοδολογίας προβλέπουν τα ακόλουθα:

  1. Συμμετοχή του RCC στην περιφερειακή προμήθεια ισχύος εξισορρόπησης όταν το RCC υποστηρίζει ΔΣΜ του SOR οι οποίοι κατανέμουν από κοινού διαζωνική δυναμικότητα σύμφωνα με την HCZCAM για την ανταλλαγή ισχύος εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών (άρθρο 5).
  2. Διαδικασίες για το RCC για την παροχή δεδομένων σχετικά με όρια στην ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή στην κοινή χρήση εφεδρειών όταν εφαρμόζεται εναρμονισμένη διαζωνική κατανομή δυναμικότητας (άρθρο 6).

Σε σχέση με την εφαρμογή της επιμέρους διαδικασίας β), στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της Μεθοδολογίας, προβλέπεται ότι τα RCC μπορούν να εφαρμόζουν και να θέτουν σε λειτουργία τη διαδικασία για τη διευκόλυνση εκείνων των ΔΣΜ του SOR που κατανέμουν διαζωνική δυναμικότητα για την ανταλλαγή ισχύος εξισορρόπησης ή για την κοινή χρήση εφεδρειών σύμφωνα με την HCZCAM, όπως ορίζεται στα άρθρα 5 και 6 της Μεθοδολογίας, έως και δύο έτη μετά την έγκριση της HCZCAM, ήτοι από τις 19.07.2025. Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι εάν δεν υπάρχουν αιτούντες ΔΣΜ στο SOR, η εφαρμογή μπορεί να ανασταλεί από το οικείο RCC βάσει αιτήματος των ΔΣΜ και μετά από έγκριση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.

Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC, ως το αρμόδιο SEE RCC, της επιμέρους διαδικασίας β) της ως άνω μεθοδολογίας εντός του SOR στο οποία συμμετέχει δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας ΔΣΜ στο SOR της ΝΑ Ευρώπης που να ακολουθεί την HCZCAM.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένο:

Επιστολή ΑΔΜΗΕ (Ι-398469)

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση της για τη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
Δημόσια Διαβούλευση της για τη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 26 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια του ΙΕΝΕ στην Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και της ΣΜΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχόλια του ΙΕΝΕ στην Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και της ΣΜΠΕ

Δημόσια Διαβούλευση της για τη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της για τη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης