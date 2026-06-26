Δημόσια Διαβούλευση της για τη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΑΔΜΗΕ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την εξέταση των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) που συνδέονται στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει, και ιδίως την παράγραφο 11 αυτού, εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ άλλων εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση κατανάλωσης λόγω βλάβης ή περιορισμών του Συστήματος ή του Δικτύου.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης για τους άνω σταθμούς διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή Ε.Σ.Μ.Η.Ε., ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτόν τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων των εν λόγω σταθμών Η/Ζ καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΑΕΥ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τη σχετική εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΑΔΜΗΕ, η οποία υποβλήθηκε αρχικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι‑404715/04.11.2025 (ΑΔΜΗΕ/ΔΝΣ/21602/03.11.2025) έγγραφό του και συμπληρώθηκε κατόπιν σχολιασμού της Αρχής με το έγγραφο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ι-418601/23.06.2026 (ΑΔΜΗΕ/ΔΝΣ/20979/23.06.2026).

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα 5 συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν στο σύνολο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων, και τα οποία είναι τα εξής:

Η Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της ανωτέρω εισήγησης του ΑΔΜΗΕ καθώς και των 5 συνοδευτικών εγγράφων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εντύπως , έως και την 15η.07.2026.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικό ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού ή επιχειρηματικού απορρήτου.