ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων

Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
Άννα Διανά
Παρασκευή, 23/01/2026 - 08:01

Φιλόδοξους εθνικούς στόχους για τη δραστική μείωση της ενεργειακής ένδειας θέτει το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το πλαίσιο προβλέπει περιορισμό των σχετικών δεικτών κατά τουλάχιστον 50% έως το 2025 και κατά 75% έως το 2030, με έτος αναφοράς το 2016, σε μια περίοδο που το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το νέο πλαίσιο πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οργανώνεται σε τρεις βασικές παρεμβατικές κατευθύνσεις και αποτυπώνει τη στρατηγική της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε ένα πρόβλημα με έντονη κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση.

Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης υπογράφεται από τον υπουργό και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο, και έρχεται να αναθεωρήσει το υφιστάμενο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, η οποία, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, επιβαρύνει τη δημόσια υγεία και απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα χιλιάδων νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο, η παρακολούθηση του φαινομένου βασίζεται σε τέσσερις βασικούς δείκτες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια.

Το 2019, ο δείκτης των νοικοκυριών με χαμηλές ενεργειακές δαπάνες διαμορφωνόταν στο 8,8%, για να αυξηθεί στο 11,4% το 2020. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης υπερβολικών ενεργειακών δαπανών ενισχύθηκε από 11,3% σε 14,5%. Παράλληλα, το ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωναν αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας τους έφθασε το 17,1%, ενώ πάνω από το 28% αδυνατούσε να εξοφλήσει έγκαιρα τους λογαριασμούς ενέργειας.

Κατά την περίοδο 2020–2023, όλοι οι δείκτες κατέγραψαν νέα άνοδο, από 7% έως 17%, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση του προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θέρμανση χώρων, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών, καθιστώντας την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κρίσιμο παράγοντα ενεργειακής ένδειας. Ακολουθούν το ζεστό νερό χρήσης και η ηλεκτρική ενέργεια για φωτισμό και συσκευές, ενώ μικρότερη συμμετοχή έχουν η ψύξη και το μαγείρεμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότερα από 50 εκατομμύρια πολίτες αδυνατούν να καλύψουν βασικές ενεργειακές ανάγκες, κυρίως λόγω χαμηλών εισοδημάτων, υψηλού ενεργειακού κόστους και κακής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο επιδεινώθηκε έντονα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και, παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, παραμένει ισχυρό λόγω της ενεργειακής κρίσης, της ανόδου των τιμών και του πληθωρισμού. Το Σχέδιο Δράσης αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή ένδεια δεν αποτελεί αποκλειστικά εισοδηματικό ζήτημα, αλλά συνδέεται με την ποιότητα του κτιριακού αποθέματος, την ηλικία και την κατάσταση υγείας των πολιτών, καθώς και με γεωγραφικές και κοινωνικές παραμέτρους.

Κεντρικό ρόλο έχει ο επικαιροποιημένος εθνικός ορισμός της ενεργειακής ένδειας και η ενίσχυση της μεθοδολογίας εντοπισμού των πληττόμενων νοικοκυριών, με αξιοποίηση ποσοτικών δεικτών και στατιστικών εργαλείων.

Το πρώτο πακέτο μέτρων αφορά στην άμεση προστασία των ευάλωτων καταναλωτών μέσω κοινωνικών τιμολογίων, επιδοτήσεων και θεσμικών εγγυήσεων. Προβλέπεται αναστολή διακοπών ηλεκτροδότησης από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης οφειλών με μηνιαία δόση που δεν υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης ενεργειακής δαπάνης.

Το δεύτερο πακέτο επικεντρώνεται στη δομική αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας μέσω ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» προβλέπουν επιχορηγήσεις έως 75% για ιδιοκατοίκηση και έως 100% για ευάλωτα νοικοκυριά στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2025», ενώ συμπληρωματικά προγράμματα επιδοτούν την αντικατάσταση συσκευών και συστημάτων θέρμανσης, καθώς και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Η τρίτη διάσταση αφορά την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, με ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ενεργειακών κοινοτήτων και των Υπηρεσιών Μίας Στάσης στον εντοπισμό και τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων έως το 2030, ώστε το Σχέδιο να προσαρμόζεται δυναμικά στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης 22 Ιανουαρίου 2026
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ 23 Ιανουαρίου 2026
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας

Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ

ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα

Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ