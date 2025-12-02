Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια- Από την 1η Φεβρουαρίου για τους μεγάλους πελάτες από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια- Από την 1η Φεβρουαρίου για τους μεγάλους πελάτες από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά

Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια- Από την 1η Φεβρουαρίου για τους μεγάλους πελάτες από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά
Άννα Διανά
Τρίτη, 02/12/2025 - 08:25

Πρεμιέρα το 2026 κάνουν τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια, τα οποία εισάγουν χρέωση με βάση την ωριαία εξέλιξη της χονδρικής αγοράς για όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή

Θα είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 στους μεγάλους καταναλωτές και από την 1η Απριλίου 2026 και στους μικρούς καταναλωτές, όπως προβλέπεται στην απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου που υπεγράφη στις 28 Νοεμβρίου. Μάλιστα ήδη η ΡΑΑΕΥ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση από χθες έως τις 8 Δεκεμβρίου την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Τα Δυναμικά Τιμολόγια αντανακλούν το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά και τους επιμέρους μηχανισμούς της, το κόστος της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ένα εύλογο κέρδος. Η μετακίνηση των καταναλωτών με πορτοκαλί είναι ελεύθερη γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης θεωρείται καταχρηστική.

Ειδικά για τους Μικρούς πελάτες που αφορά τους οικιακούς πελάτες με ισχύ παροχής έως και 25 kVA, το δυναμικό τιμολόγιο αποτελείται από δύο μέρη και συγκεκριμένα:

-Την πάγια χρέωση, η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων και την τελική τιμή προμήθειας, η οποία μεταβάλλεται ανά ώρα και είναι γνωστή στον καταναλωτή εκ των προτέρων. Η πάγια χρέωση είναι ένα σταθερό ποσό που χρεώνεται ανά μήνα, ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά ο προμηθευτής μπορεί να εφαρμόζει εκπτώσεις επί αυτής.

-Την τελική τιμή προμήθειας, η οποία είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα και γνωστοποιείται στον πελάτη πριν την κατανάλωση. Αποτελείται από δυο συνιστώσες τη βασική τιμή που είναι ποσό ανά kWh και τη δυναμική τιμή που είναι το γινόμενο ενός συντελεστή που ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή επί την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει προστασία των καταναλωτών από τις αιχμιακές τιμές και συγκεκριμένα οι προμηθευτές ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλότερες.

Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους πελάτες που είναι οι μη οικιακοί καταναλωτές με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, οι χρεώσεις προμήθειας είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του πελάτη και τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. Η τελική τιμή προμήθειας είναι η κυμαινόμενη, κατά μέγιστο ανά ώρα και είναι συνάρτηση μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης οι προμηθευτές ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τόσο τους μικρούς όσο και του μεγάλους πελάτες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με SMS σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας της πάνω από τα 180 ευρώ/MWh.

Υποχρέωση παροχής δυναμικού πορτοκαλί τιμολογίου έχουν όλοι οι προμηθευτές που εκπροσωπούν περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες τον Δεκέμβριο ή τον Ιούνιο κάθε έτους.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τις τελικές τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της επόμενης ημέρας για τους μικρούς πελάτες. Επίσης πρέπει να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τις πάγιες χρεώσεις και τις τελικές τιμές προμήθειας τουλάχιστον για τα προηγούμενα πέντε έτη.

Στη σύμβαση δυναμική τιμολόγησης με βάση τα όσα προβλέπονται στην απόφαση περιλαμβάνονται επιπροσθέτως των όσων ορίζονται στον ΚΠΗΕ για όλους τους πελάτες αναφορά στις τιμές, επεξήγηση για το ότι η τιμή είναι δυναμική και μεταβάλλεται κατά μέγιστο ανά ώρα, πληροφορίες σχετικά με εφάπαξ πληρωμές, προσφορές και εκπτώσεις, τι ισχύει για την παράταση της σύμβασης, τα εργαλεία σύγκρισης τιμών που συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανεξάρτητες υπηρεσίες επίλυσης διαφορών και τα στοιχεία επικοινωνίας για τέτοιους φορείς.

Επιπλέον για τους μικρούς πελάτες η σύμβαση πρέπει να αναφέρει μεταξύ άλλων, το ύψος της πάγιας χρέωσης ανά μήνα και αναφορά στο ότι αυτή δεν δύναται να τροποποιηθεί μέχριτο τέλος της 12μηνης Σύμβασης, καθώς και αναφορά στη δυνατότητα του προμηθευτή να χορηγεί εκπτώσεις αυτής, το ύψος της βασικής τιμής και αναφορά στο ότι αυτή δεν δύναται να τροποποιηθεί της σύμβασης, καθώς και αναφορά στη δυνατότητα του προμηθευτή να χορηγεί εκπτώσεις επί της βασικής τιμής. Επιπλέον το σημείο στον ιστότοπο του προμηθευτή όπου ο τελικός πελάτης μπορεί να λάβει πληροφορίες για τις τιμές του προϊόντος προμήθειας καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων
Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων 02 Δεκεμβρίου 2025
Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά 02 Δεκεμβρίου 2025
Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια

Ηλεκτρική ενέργεια: Εντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρική ενέργεια: Εντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια