Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια- Από την 1η Φεβρουαρίου για τους μεγάλους πελάτες από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά

Πρεμιέρα το 2026 κάνουν τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια, τα οποία εισάγουν χρέωση με βάση την ωριαία εξέλιξη της χονδρικής αγοράς για όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή

Θα είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 στους μεγάλους καταναλωτές και από την 1η Απριλίου 2026 και στους μικρούς καταναλωτές, όπως προβλέπεται στην απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου που υπεγράφη στις 28 Νοεμβρίου. Μάλιστα ήδη η ΡΑΑΕΥ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση από χθες έως τις 8 Δεκεμβρίου την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Τα Δυναμικά Τιμολόγια αντανακλούν το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά και τους επιμέρους μηχανισμούς της, το κόστος της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ένα εύλογο κέρδος. Η μετακίνηση των καταναλωτών με πορτοκαλί είναι ελεύθερη γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης θεωρείται καταχρηστική.

Ειδικά για τους Μικρούς πελάτες που αφορά τους οικιακούς πελάτες με ισχύ παροχής έως και 25 kVA, το δυναμικό τιμολόγιο αποτελείται από δύο μέρη και συγκεκριμένα:

-Την πάγια χρέωση, η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων και την τελική τιμή προμήθειας, η οποία μεταβάλλεται ανά ώρα και είναι γνωστή στον καταναλωτή εκ των προτέρων. Η πάγια χρέωση είναι ένα σταθερό ποσό που χρεώνεται ανά μήνα, ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά ο προμηθευτής μπορεί να εφαρμόζει εκπτώσεις επί αυτής.

-Την τελική τιμή προμήθειας, η οποία είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα και γνωστοποιείται στον πελάτη πριν την κατανάλωση. Αποτελείται από δυο συνιστώσες τη βασική τιμή που είναι ποσό ανά kWh και τη δυναμική τιμή που είναι το γινόμενο ενός συντελεστή που ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή επί την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει προστασία των καταναλωτών από τις αιχμιακές τιμές και συγκεκριμένα οι προμηθευτές ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες και για τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλότερες.

Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους πελάτες που είναι οι μη οικιακοί καταναλωτές με ισχύ παροχής άνω των 25kVA, οι χρεώσεις προμήθειας είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του πελάτη και τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. Η τελική τιμή προμήθειας είναι η κυμαινόμενη, κατά μέγιστο ανά ώρα και είναι συνάρτηση μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης οι προμηθευτές ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τόσο τους μικρούς όσο και του μεγάλους πελάτες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με SMS σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας της πάνω από τα 180 ευρώ/MWh.

Υποχρέωση παροχής δυναμικού πορτοκαλί τιμολογίου έχουν όλοι οι προμηθευτές που εκπροσωπούν περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες τον Δεκέμβριο ή τον Ιούνιο κάθε έτους.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τις τελικές τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της επόμενης ημέρας για τους μικρούς πελάτες. Επίσης πρέπει να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τις πάγιες χρεώσεις και τις τελικές τιμές προμήθειας τουλάχιστον για τα προηγούμενα πέντε έτη.

Στη σύμβαση δυναμική τιμολόγησης με βάση τα όσα προβλέπονται στην απόφαση περιλαμβάνονται επιπροσθέτως των όσων ορίζονται στον ΚΠΗΕ για όλους τους πελάτες αναφορά στις τιμές, επεξήγηση για το ότι η τιμή είναι δυναμική και μεταβάλλεται κατά μέγιστο ανά ώρα, πληροφορίες σχετικά με εφάπαξ πληρωμές, προσφορές και εκπτώσεις, τι ισχύει για την παράταση της σύμβασης, τα εργαλεία σύγκρισης τιμών που συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανεξάρτητες υπηρεσίες επίλυσης διαφορών και τα στοιχεία επικοινωνίας για τέτοιους φορείς.

Επιπλέον για τους μικρούς πελάτες η σύμβαση πρέπει να αναφέρει μεταξύ άλλων, το ύψος της πάγιας χρέωσης ανά μήνα και αναφορά στο ότι αυτή δεν δύναται να τροποποιηθεί μέχριτο τέλος της 12μηνης Σύμβασης, καθώς και αναφορά στη δυνατότητα του προμηθευτή να χορηγεί εκπτώσεις αυτής, το ύψος της βασικής τιμής και αναφορά στο ότι αυτή δεν δύναται να τροποποιηθεί της σύμβασης, καθώς και αναφορά στη δυνατότητα του προμηθευτή να χορηγεί εκπτώσεις επί της βασικής τιμής. Επιπλέον το σημείο στον ιστότοπο του προμηθευτή όπου ο τελικός πελάτης μπορεί να λάβει πληροφορίες για τις τιμές του προϊόντος προμήθειας καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης.