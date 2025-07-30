Έρχεται νέο «χρώμα» στα τιμολόγια ρεύματος

Γκρι, μπορντό ή γαλάζιο. Ένα από αυτά θα αποτελέσει το νέο χρώμα που σχεδιάζεται να προστεθεί σύντομα στη χρωματική παλέτα των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας προϊόντων που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτές που ήδη υπάρχουν από τον Ιανουάριο του 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά και στα σχετικά αιτήματα προμηθευτών, ετοιμάζεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής τιμολογιακής κατηγορίας. Ήδη τουλάχιστον τέσσερις πάροχοι έχουν υποβάλει προτάσεις για νέα προϊόντα τα οποία δεν «χωρούν» στις σημερινές κατηγορίες. Δηλαδή τα μπλε τιμολόγια που έχουν σταθερές χρεώσεις και συγκεκριμένη διάρκεια κατ΄ ελάχιστον πάνω από ένα έτος, τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος που είναι συνδεδεμένα με την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και τα πράσινα, τα οποία αποτέλεσαν ένα μεταβατικό προϊόν και οδεύουν προς το τέλος τους. Το νέο τιμολόγιο θα αφορά ευέλικτα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία η τιμή προμήθειας δεν θα εξαρτάται από τη χονδρεμπορική αγορά, όπως συμβαίνει με τα κίτρινα και πράσινα αλλά ούτε θα είναι σταθερή 12μήνου, όπως στα μπλε. Εξετάζονται παραλλαγές, όπως πακέτα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 100 kWh και μεταβλητή τιμή για την υπόλοιπη κατανάλωση, ή τιμολόγια με μηνιαία χρέωση, ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Picasso της Protergia, το οποίο εισάγει μια προσέγγιση αντίστοιχη με τα συμβόλαια τηλεπικοινωνιών. Με βάση αυτά ο καταναλωτής επιλέγει το πακέτο που καλύπτει τις ανάγκες του, χωρίς να τον ενδιαφέρει η τιμή μονάδας. Το προϊόν αυτό έχει ήδη υποβληθεί για αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίστοιχα νέα ευέλικτα προϊόντα που δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες χρωματικές κατηγορίες έχουν υποβάλλει και άλλοι προμηθευτές, οι οποίοι επιδιώκουν διαφοροποίηση στο πλαίσιο της εμπορικής τους στρατηγικής, αναζητώντας νέες προσεγγίσεις τιμολόγησης.

Στο μεταξύ, η ισχύς των «πράσινων» τιμολογίων λήγει στο τέλος του έτους. Αυτά είχαν θεσπιστεί μετά την ενεργειακή κρίση του 2024 ώστε να μεταπέσουν σε αυτά όλοι οι καταναλωτές που δεν επέλεγαν κάποιο από τα προϊόντα των παρόχων. Η λήξη τους αναδεικνύει την ανάγκη εμπλουτισμού της παλέτας προϊόντων με πιο ελκυστικές ή ευέλικτες λύσεις για τους καταναλωτές.

Η εισαγωγή νέας κατηγορίας συνδέεται και με δομικές αλλαγές στην αγορά, καθώς οι προμηθευτές αναμένεται να εμπλακούν περισσότερο σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια. Ο νέος Οδικός Χάρτης για την εξοικονόμηση προβλέπει τη δυνατότητα προσφοράς τέτοιων λύσεων σε οικιακούς καταναλωτές, μέσω χρηματοδοτικών σχημάτων με αποπληρωμή μέσω του λογαριασμού ρεύματος, με προσυμφωνημένη «φόρμουλα».

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΑΕΥ σε αυτή τη φάση αξιολογεί τα αποτελέσματα προηγούμενης διαβούλευσης για τον χρωματικό κώδικα των τιμολογίων που έγινε τον Απρίλιο του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα τις αλλαγές που ενσωματώνει στον κώδικα βάσει των σχολίων που έλαβε από τους ενδιαφερόμενους.