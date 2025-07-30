Έρχεται νέο «χρώμα» στα τιμολόγια ρεύματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48

Έρχεται νέο «χρώμα» στα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται νέο «χρώμα» στα τιμολόγια ρεύματος
Άννα Διανά
Τετάρτη, 30/07/2025 - 08:08

Γκρι, μπορντό ή γαλάζιο. Ένα από αυτά θα αποτελέσει το νέο χρώμα που σχεδιάζεται να προστεθεί σύντομα στη χρωματική παλέτα των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας προϊόντων που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτές που ήδη υπάρχουν από τον Ιανουάριο του 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά και στα σχετικά αιτήματα προμηθευτών, ετοιμάζεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής τιμολογιακής κατηγορίας. Ήδη τουλάχιστον τέσσερις πάροχοι έχουν υποβάλει προτάσεις για νέα προϊόντα τα οποία δεν «χωρούν» στις σημερινές κατηγορίες. Δηλαδή τα μπλε τιμολόγια που έχουν σταθερές χρεώσεις και συγκεκριμένη διάρκεια κατ΄ ελάχιστον πάνω από ένα έτος, τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος που είναι συνδεδεμένα με την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και τα πράσινα, τα οποία αποτέλεσαν ένα μεταβατικό προϊόν και οδεύουν προς το τέλος τους. Το νέο τιμολόγιο θα αφορά ευέλικτα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία η τιμή προμήθειας δεν θα εξαρτάται από τη χονδρεμπορική αγορά, όπως συμβαίνει με τα κίτρινα και πράσινα αλλά ούτε θα είναι σταθερή 12μήνου, όπως στα μπλε. Εξετάζονται παραλλαγές, όπως πακέτα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 100 kWh και μεταβλητή τιμή για την υπόλοιπη κατανάλωση, ή τιμολόγια με μηνιαία χρέωση, ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Picasso της Protergia, το οποίο εισάγει μια προσέγγιση αντίστοιχη με τα συμβόλαια τηλεπικοινωνιών. Με βάση αυτά ο καταναλωτής επιλέγει το πακέτο που καλύπτει τις ανάγκες του, χωρίς να τον ενδιαφέρει η τιμή μονάδας. Το προϊόν αυτό έχει ήδη υποβληθεί για αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίστοιχα νέα ευέλικτα προϊόντα που δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες χρωματικές κατηγορίες έχουν υποβάλλει και άλλοι προμηθευτές, οι οποίοι επιδιώκουν διαφοροποίηση στο πλαίσιο της εμπορικής τους στρατηγικής, αναζητώντας νέες προσεγγίσεις τιμολόγησης.

Στο μεταξύ, η ισχύς των «πράσινων» τιμολογίων λήγει στο τέλος του έτους. Αυτά είχαν θεσπιστεί μετά την ενεργειακή κρίση του 2024 ώστε να μεταπέσουν σε αυτά όλοι οι καταναλωτές που δεν επέλεγαν κάποιο από τα προϊόντα των παρόχων. Η λήξη τους αναδεικνύει την ανάγκη εμπλουτισμού της παλέτας προϊόντων με πιο ελκυστικές ή ευέλικτες λύσεις για τους καταναλωτές.

Η εισαγωγή νέας κατηγορίας συνδέεται και με δομικές αλλαγές στην αγορά, καθώς οι προμηθευτές αναμένεται να εμπλακούν περισσότερο σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια. Ο νέος Οδικός Χάρτης για την εξοικονόμηση προβλέπει τη δυνατότητα προσφοράς τέτοιων λύσεων σε οικιακούς καταναλωτές, μέσω χρηματοδοτικών σχημάτων με αποπληρωμή μέσω του λογαριασμού ρεύματος, με προσυμφωνημένη «φόρμουλα».

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΑΕΥ σε αυτή τη φάση αξιολογεί τα αποτελέσματα προηγούμενης διαβούλευσης για τον χρωματικό κώδικα των τιμολογίων που έγινε τον Απρίλιο του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα τις αλλαγές που ενσωματώνει στον κώδικα βάσει των σχολίων που έλαβε από τους ενδιαφερόμενους.

