Αναδρομικές επιδοτήσεις ρεύματος: Άμεσα οι ανακοινώσεις για 1 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναδρομικές επιδοτήσεις ρεύματος: Άμεσα οι ανακοινώσεις για 1 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Άννα Διανά
Πέμπτη, 24/04/2025 - 08:00

Στις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανόν και αύριο, αναμένεται η ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μέτρο αφορά στην κάλυψη μέρους του κόστους κατανάλωσης για το τρίμηνο Δεκεμβρίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το ύψος της επιδότησης θα ανέρχεται σε περίπου 1,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και θα αφορά συνολικά 900.000 έως 1.000.000 επιχειρήσεις.

Η στήριξη αυτή είχε σχεδιαστεί ήδη από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ, υπό τον Θόδωρο Σκυλακάκη, στο πλαίσιο του πακέτου ενίσχυσης για το ενεργειακό κόστος. Η εξαγγελία της εφαρμογής του μέτρου έγινε προσφάτως και από τον νυν υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις είναι θέμα ημερών, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση θα είναι επικουρική και θα δοθεί άμεσα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υποπέσει σε ρευματοκλοπές θα εξαιρεθούν από το μέτρο, τονίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί σοβαρή αδικία για τους συνεπείς καταναλωτές και αναγγέλλοντας την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του. Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι το μέτρο ενίσχυσης θα παραμείνει εντός των ορίων που θέτει το δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για την υλοποίηση του μέτρου αναμένεται να δημιουργηθεί πλατφόρμα στην οποία οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν ότι δεν έχουν υπερβεί το όριο των κρατικών ενισχύσεων de minimis – δηλαδή, ότι την τελευταία τριετία δεν έχουν λάβει ενισχύσεις άνω των 300.000 ευρώ. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εντός Μαΐου, ώστε η καταβολή των επιδοτήσεων να γίνει αναδρομικά για το επίμαχο τρίμηνο.

Το ύψος της επιδότησης που θα λάβει κάθε επιχείρηση θα διαφοροποιείται βάσει κριτηρίων, όπως η κατανάλωση ενέργειας ή ο τζίρος, ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλεγεί τελικά. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το συνολικό κονδύλι των ενισχύσεων θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες εκτιμήσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, από 600.000 σε περίπου 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι οι ενισχύσεις θα δώσουν ανακούφιση σε όποιες επιχειρήσεις τις λάβουν, το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για τη βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Opinion Poll σε δείγμα 502 βιοτεχνών και επαγγελματιών-μελών του Επιμελητηρίου, το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί πρόβλημα για το 34,7% των συμμετεχόντων, ενώ το 66,7% δηλώνει πως επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησής του. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 68,1% στις ατομικές επιχειρήσεις και στο 66,9% στις προσωπικές εταιρείες. Ενώ οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως οι αρτοζαχαροπλάστες έχουν επισημάνει και με επιστολή τους ότι η συνολική επιβάρυνση στο τρίμηνο Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος από τις αυξήσεις στο ρεύμα ανέρχονται σε 1.460 ευρώ για μια επιχείρηση που καίει 10.000 κιλοβατώρες τον μήνα, όσο δηλαδή είναι η μέση κατανάλωση ενός αρτοποιείου. Ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η επιπλέον αύξηση της τάξεως του 23% στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Αν μάλιστα συνεκτιμηθεί και η αύξηση στα δημοτικά τέλη που έχει ήδη συμπεριληφθεί στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική επιβάρυνση για κάθε επιχείρηση με μηνιαία κατανάλωση 10.000 κιλοβατώρες, θα υπερβεί τα 600 ευρώ τον μήνα. Με αυτά τα δεδομένα οι επιδοτήσεις για όσες τις λάβουν δεν θα λύσουν το πρόβλημα.

