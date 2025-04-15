Θετικό σήμα από το δεύτερο crash test για το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα – Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Θετικό σήμα από το δεύτερο crash test για το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα – Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Θετικό σήμα από το δεύτερο crash test για το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα – Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΝ
Άννα Διανά
Τρίτη, 15/04/2025 - 08:03

Το δεύτερο crash test για τις αντοχές του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει του Πάσχα πήγε καλά, δημιουργώντας αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά τις επόμενες ημέρες και θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο μπλακ άουτ λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και της ταυτόχρονα χαμηλής ζήτησης.

Το δεύτερο crash test για τις αντοχές του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει του Πάσχα πήγε καλά, δημιουργώντας αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά τις επόμενες ημέρες και θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο μπλακ άουτ λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και της ταυτόχρονα χαμηλής ζήτησης.

Τις δύο τελευταίες Παρασκευές, ο ΑΔΜΗΕ είχε εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις ζητώντας από τους μικρούς παραγωγούς ΑΠΕ της Ομάδας Β να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προχωρούν, εφόσον τους ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε μείωση της παραγωγής τους μεταξύ 11:00 και 16:00. Στις ανακοινώσεις αυτές, ο ΑΔΜΗΕ προειδοποιούσε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εντολές περιορισμού παραγωγής, οι παραγωγοί θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά MWh. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι παραγωγοί ΑΠΕ ανταποκρίθηκαν θετικά στις οδηγίες των διαχειριστών, με τη συμμετοχή το Σαββατοκύριακο 12-13 Απριλίου να ξεπερνά το 90%. Το αποτέλεσμα ήταν η ομαλή λειτουργία του συστήματος, χωρίς προβλήματα. Την Κυριακή 6 Απριλίου οι περικοπές έγχυσης ενέργειας από μονάδες συνδεδεμένες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασαν τα 1.400 MW, ενώ την Κυριακή 13 Απριλίου ήταν περιορισμένες στα 1.200 MW.

Η θετική έκβαση του δεύτερου “τεστ αντοχής” ενισχύει την αισιοδοξία ότι και τις ημέρες του Πάσχα, όπου η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα χαμηλή, η κατάσταση θα παραμείνει διαχειρίσιμη – αν και προς το παρόν δεν μπορεί να υπάρξει σαφής πρόβλεψη.

Μια πρώτη εκτίμηση για τη ζήτηση των ημερών του Πάσχα αναμένεται να δοθεί αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, κατά τη συνεδρίαση της ειδικής task force υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΑΑΕΥ, θα γίνει αποτίμηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα, τα οποία λειτούργησαν ως μια άτυπη “γενική πρόβα” για τις υποχρεωτικές περικοπές ισχύος σε μικρές μονάδες ΑΠΕ, συνδεδεμένες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισμού.

Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου πρόληψης για την αποφυγή black out, λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και της ταυτόχρονης χαμηλής ζήτησης, τόσο την περίοδο του Πάσχα όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης.

Το εύρος των ενδεχόμενων περικοπών, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες προς το παρόν διαφαίνονται ευνοϊκές για υψηλή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η παρουσία αφρικανικής σκόνης. Αν η συγκέντρωση σωματιδίων είναι χαμηλά στην ατμόσφαιρα, υπάρχει πιθανότητα να εμποδιστεί η ηλιακή ακτινοβολία, περιορίζοντας τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και άρα μειώνοντας την ανάγκη για περικοπές. Αντίθετα, αν η σκόνη παραμείνει σε μεγαλύτερο υψόμετρο χωρίς να επηρεάσει τα φωτοβολταϊκά, οι περικοπές μπορεί να αποδειχθούν εκτεταμένες.

Την τελευταία εβδομάδα, το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίστηκε από έντονη παραγωγή ΑΠΕ αλλά και σημαντικό όγκο εισαγωγών, γεγονός που αναδεικνύει τις προκλήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο τρόπος λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του οποίου η ενέργεια ρέει από τις φθηνότερες προς τις ακριβότερες αγορές, οδήγησε σε αυξημένες ροές προς την Ελλάδα, δεδομένου ότι παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και σε γειτονικές χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, όπου η παραγωγή από ΑΠΕ επίσης εκτοξεύθηκε και οι τιμές έπεσαν σε μηδενικά ή και αρνητικά επίπεδα.

Στην ελληνική αγορά, η δυνατότητα για αρνητικές τιμές ακόμη δεν υφίσταται, γεγονός που καθιστά τη χώρα “δέκτη” ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής της παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, 15 Απριλίου, οι εισαγωγές καλύπτουν το 28,76% του ενεργειακού μείγματος, έναντι 24,18% στις 14 Απριλίου και 23,11% την Κυριακή 13 Απριλίου. Αντιστρόφως, οι εξαγωγές περιορίστηκαν σημαντικά, κυμαινόμενες μεταξύ 3% και 6,6% τις ίδιες ημέρες. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα διαμορφώθηκε στο 33,76% για σήμερα, έναντι 35,56% χθες και 50,90% την Κυριακή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πτολεμαΐδα: Εγκρίθηκαν έργα ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,4 εκ. ευρώ
Πτολεμαΐδα: Εγκρίθηκαν έργα ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,4 εκ. ευρώ 14 Απριλίου 2025
ΔΕΗ: Υποχώρησε το ποσοστό της Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 15 Απριλίου 2025
ΔΕΗ: Υποχώρησε το ποσοστό της Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση

ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο