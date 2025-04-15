Θετικό σήμα από το δεύτερο crash test για το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα – Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Το δεύτερο crash test για τις αντοχές του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει του Πάσχα πήγε καλά, δημιουργώντας αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά τις επόμενες ημέρες και θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο μπλακ άουτ λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και της ταυτόχρονα χαμηλής ζήτησης.

Τις δύο τελευταίες Παρασκευές, ο ΑΔΜΗΕ είχε εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις ζητώντας από τους μικρούς παραγωγούς ΑΠΕ της Ομάδας Β να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προχωρούν, εφόσον τους ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε μείωση της παραγωγής τους μεταξύ 11:00 και 16:00. Στις ανακοινώσεις αυτές, ο ΑΔΜΗΕ προειδοποιούσε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εντολές περιορισμού παραγωγής, οι παραγωγοί θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά MWh. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι παραγωγοί ΑΠΕ ανταποκρίθηκαν θετικά στις οδηγίες των διαχειριστών, με τη συμμετοχή το Σαββατοκύριακο 12-13 Απριλίου να ξεπερνά το 90%. Το αποτέλεσμα ήταν η ομαλή λειτουργία του συστήματος, χωρίς προβλήματα. Την Κυριακή 6 Απριλίου οι περικοπές έγχυσης ενέργειας από μονάδες συνδεδεμένες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασαν τα 1.400 MW, ενώ την Κυριακή 13 Απριλίου ήταν περιορισμένες στα 1.200 MW.

Η θετική έκβαση του δεύτερου “τεστ αντοχής” ενισχύει την αισιοδοξία ότι και τις ημέρες του Πάσχα, όπου η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα χαμηλή, η κατάσταση θα παραμείνει διαχειρίσιμη – αν και προς το παρόν δεν μπορεί να υπάρξει σαφής πρόβλεψη.

Μια πρώτη εκτίμηση για τη ζήτηση των ημερών του Πάσχα αναμένεται να δοθεί αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, κατά τη συνεδρίαση της ειδικής task force υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΑΑΕΥ, θα γίνει αποτίμηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα, τα οποία λειτούργησαν ως μια άτυπη “γενική πρόβα” για τις υποχρεωτικές περικοπές ισχύος σε μικρές μονάδες ΑΠΕ, συνδεδεμένες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς δυνατότητα τηλεχειρισμού.

Η σύσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου πρόληψης για την αποφυγή black out, λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και της ταυτόχρονης χαμηλής ζήτησης, τόσο την περίοδο του Πάσχα όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης.

Το εύρος των ενδεχόμενων περικοπών, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες προς το παρόν διαφαίνονται ευνοϊκές για υψηλή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η παρουσία αφρικανικής σκόνης. Αν η συγκέντρωση σωματιδίων είναι χαμηλά στην ατμόσφαιρα, υπάρχει πιθανότητα να εμποδιστεί η ηλιακή ακτινοβολία, περιορίζοντας τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και άρα μειώνοντας την ανάγκη για περικοπές. Αντίθετα, αν η σκόνη παραμείνει σε μεγαλύτερο υψόμετρο χωρίς να επηρεάσει τα φωτοβολταϊκά, οι περικοπές μπορεί να αποδειχθούν εκτεταμένες.

Την τελευταία εβδομάδα, το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίστηκε από έντονη παραγωγή ΑΠΕ αλλά και σημαντικό όγκο εισαγωγών, γεγονός που αναδεικνύει τις προκλήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο τρόπος λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του οποίου η ενέργεια ρέει από τις φθηνότερες προς τις ακριβότερες αγορές, οδήγησε σε αυξημένες ροές προς την Ελλάδα, δεδομένου ότι παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και σε γειτονικές χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, όπου η παραγωγή από ΑΠΕ επίσης εκτοξεύθηκε και οι τιμές έπεσαν σε μηδενικά ή και αρνητικά επίπεδα.

Στην ελληνική αγορά, η δυνατότητα για αρνητικές τιμές ακόμη δεν υφίσταται, γεγονός που καθιστά τη χώρα “δέκτη” ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής της παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, 15 Απριλίου, οι εισαγωγές καλύπτουν το 28,76% του ενεργειακού μείγματος, έναντι 24,18% στις 14 Απριλίου και 23,11% την Κυριακή 13 Απριλίου. Αντιστρόφως, οι εξαγωγές περιορίστηκαν σημαντικά, κυμαινόμενες μεταξύ 3% και 6,6% τις ίδιες ημέρες. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα διαμορφώθηκε στο 33,76% για σήμερα, έναντι 35,56% χθες και 50,90% την Κυριακή.