ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 27/03/2026 - 08:06

Μόλις ένα 24ωρο πριν από τις θριαμβολογίες του πρωθυπουργού, χθες Πέμπτη, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η Eurostat είχε ήδη αποδομήσει τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς ανακοινώνοντας, την Τετάρτη, ότι και επισήμως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη να περιγράφει στο υπουργικό συμβούλιο μια χώρα-πρότυπο ανάπτυξης, την ώρα που τα ευρωπαϊκά στοιχεία μάς κατατάσσουν στο ίδιο επίπεδο με τη Βουλγαρία, δεν είναι απλώς μια επικοινωνιακή αστοχία. Είναι ένας βαθιά προκλητικός εμπαιγμός απέναντι σε μια κοινωνία που βλέπει το εισόδημά της να εξαϋλώνεται πριν καν βγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Το «δώρο» των 920 ευρώ μεικτά, που με τόση στόμφο παρουσιάστηκε ως η έκτη διαδοχική αύξηση, μεταφράζεται στην πραγματικότητα σε μόλις 40 ευρώ τον μήνα ή, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, σε 1,3 ευρώ την ημέρα.

Με αυτό το ποσό, που αρκεί για ένα …κουλούρι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως θωρακίζει τον εργαζόμενο απέναντι στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια που σαρώνει τα ράφια των σούπερ μάρκετ, τις αντλίες των καυσίμων και τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Οι «σωρευτικές αυξήσεις 41% από το 2019» είναι το αγαπημένο παραμύθι του Μαξίμου, μόνο που η Eurostat ήρθε να υπενθυμίσει, την περασμένη Τετάρτη, πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αντί να συγκλίνει με την Ευρώπη, αποκλίνει σταθερά, καταγράφοντας βιοτικό επίπεδο 32% κάτω από τον μέσο όρο.

Είναι πραγματικά εξοργιστικό να ακούει κανείς για «μέτρα στήριξης» όταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων υποχωρεί, ενώ η Βουλγαρία —η παραδοσιακή ουραγός— καταφέρνει να βελτιώνει τη θέση της.

Η Ελλάδα του 2026, υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρωζώνης, με τους πολίτες της να πληρώνουν τιμές Κεντρικής Ευρώπης με μισθούς που θυμίζουν βαλκανικό παρελθόν. Την ώρα που οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα, ενοίκια, σπάνε κάθε ιστορικό ρεκόρ, ο Πρωθυπουργός θεωρεί πως το 1,3 ευρώ την ημέρα είναι επαρκές αντιστάθμισμα για τη λεηλασία του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Το αφήγημα του «success story» της αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2026 κατέρρευσε, πριν καν ανακοινωθεί από το γεγονός και μόνο, ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, μαζί με αυτό της Βουλγαρίας, η οποία πάντως ανέβηκε από το 66% στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Ελλάδα έπεσε από το 69% στο 68%.

Η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει μια χώρα που «βουλγαροποιείται» βίαια, με μια κυβέρνηση που αρνείται πεισματικά να παρέμβει στην αισχροκέρδεια και προτιμά να πετάει ψίχουλα για να συντηρεί το επικοινωνιακό της προφίλ.

Όση ανάλυση κι αν επιστρατεύσει το Μαξίμου, το συμπέρασμα για τον μέσο εργαζόμενο παραμένει το ίδιο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον οδηγεί στην ουρά της Ευρώπης, ζητώντας του μάλιστα να πει και ευχαριστώ για το φιλοδώρημα της κοροϊδίας.

ΥΓ. Καλύτερα νέα πάντως, άκουσαν, χθες, άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως οι Κύπριοι και οι Ισπανοί με τις κυβερνήσεις τους να μειώνουν ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα, αλλά και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ε το αποτέλεσμα μάλιστα να είναι άμεσο και να σημειώνονται σημαντικές μειώσεις τιμών.

Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες 26 Μαρτίου 2026

