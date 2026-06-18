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Συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και MES Energy σε έργο C&I με 10 συστημάτα αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power

Συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και MES Energy σε έργο C&amp;I με 10 συστημάτα αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 13:18
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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας προμήθευσε 10 συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Huawei LUNA2000-215 Smart String ESS στη MES Energy S.A. σε έργο C&I αποθήκευσης ενέργειας στον Αστακό Ξηρομέρου, συνολικής χωρητικότητας 2,15 MWh.

Το σύστημα υποστηρίζει εφαρμογές load shifting και peak shaving, μειώνει το ενεργειακό κόστος και την εξάρτηση από το δίκτυο, ενισχύει την ιδιοκατανάλωση, βελτιώνοντας τη διαχείριση των ενεργειακών ροών.

Η συνεργασία της BayWa r.e. με τη Huawei αναδεικνύει τη μακροχρόνια και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο εταιρειών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία εκτείνεται για περισσότερα από δέκα χρόνια και υποστηρίζει την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων βιομηχανικών έργων αποθήκευσης ενέργειας με υψηλές απαιτήσεις.

Η BayWa r.e., ως συνδετικός κρίκος μεταξύ κατασκευαστή και εγκαταστάτη, προσδίδει αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα έργων, προμηθεύοντας φωτοβολταϊκό εξοπλισμό από τους κορυφαίους παραγωγούς παγκοσμίως, στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MES Energy S.A., Κωστής Τερζής, δήλωσε: «Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη MES Energy, καθώς με συνολική χωρητικότητα 2,15 MWh συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στην κατηγορία C&I στην Ελλάδα. Η συνεργασία μας με τη BayWa r.e. και τη Huawei συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση ενός έργου υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, το οποίο προσφέρει αυξημένη ενεργειακή ευελιξία, αξιοπιστία και μακροπρόθεσμη αξία στον τελικό πελάτη».

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