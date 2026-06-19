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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe 2026

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe 2026
Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 11:15
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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στο Μόναχο, την κορυφαία διεθνή ετήσια έκθεση ηλιακής ενέργειας και σημείο αναφοράς για τον κλάδο παγκοσμίως.

Η BayWa r.e. Solar Trade, κορυφαίος διανομέας φωτοβολταϊκού εξοπλισμού στην Ευρώπη με εμπειρία που ξεπερνά τα 35 χρόνια, περισσότερους από 20.000 συνεργάτες διεθνώς και ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, θα παρουσιάσει μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων κορυφαίων κατασκευαστών για φωτοβολταϊκά πλαίσια, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μετατροπείς (inverters), βάσεις στήριξης, λύσεις ηλεκτροκίνησης καθώς και περιφερειακό εξοπλισμό.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν στελέχη της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας, καθώς και συναδέλφους από τις διεθνείς Ομάδες της BayWa r.e. Solar Trade, στο Περίπτερο C1.250.

Η novotegra, το ιδιόκτητο σύστημα στήριξης της BayWa r.e. Solar Trade, θα παρουσιάσει στο Περίπτερο A4.180 τις καινοτόμες λύσεις στήριξής της, οι οποίες ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα, την ταχύτητα εγκατάστασης και την υψηλή ποιότητά τους, καθώς και το Solar-Planit, το εξειδικευμένο εργαλείο σχεδιασμού για τη μελέτη και βελτιστοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεω

Ο κ. Χρηστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας, δήλωσε: «Αυτή η Intersolar είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα κόστους αλλά και γεωπολιτικής στρατηγικής. Η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε συνδυασμό με αποθήκευση αποτελούν αναγκαιότητα για ενεργειακή ανεξαρτησία, σταθερό κόστος και ανθεκτικότητα δικτύων. Στην BayWa r.e. Solar Trade υποστηρίζουμε τις εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές (C&I) με εξατομικευμένες λύσεις φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε έργου».

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