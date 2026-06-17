ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης

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Τετάρτη, 17/06/2026 - 11:13
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Σε δημόσια διαβούλευση η εισήγηση για τους λειτουργικούς περιορισμούς των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης

Η Διοίκηση της ΠΟΣΠΗΕΦ εκφράζει την ικανοποίησή της και ευχαριστεί τη ΡΑΑΕΥ για την άμεση ανταπόκρισή της στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης και για την ταχεία έναρξη της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο, καθώς η ΠΟΣΠΗΕΦ είχε εγκαίρως καταθέσει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΔΕΔΔΗΕ τεκμηριωμένη εισήγηση για τη θέσπιση περιορισμών απορρόφησης και έγχυσης στους σταθμούς αποθήκευσης που συνδέονται στο ΕΔΔΗΕ, προσαρμοσμένων στα δεδομένα του Δικτύου Διανομής. Στόχος της πρότασής μας ήταν να δοθεί η δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει γρήγορα στη χορήγηση περισσότερων Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΣΑΗΕ και να αξιοποιήσει τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο και τα υφιστάμενα δίκτυα με τον βέλτιστο τρόπο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ κινείται στην ίδια κατεύθυνση και αποτυπώνει βασικές αρχές που η ΠΟΣΠΗΕΦ είχε αναδείξει και υποστηρίξει ήδη από τα πρώτα στάδια της σχετικής συζήτησης.

Η μέχρι στιγμής γρήγορη εξέλιξη αυτής της διαδικασίας επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών φορέων και των εκπροσώπων της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις προς όφελος του ηλεκτρικού συστήματος και της ενεργειακής μετάβασης.

Η άμεση ανταπόκριση της ΡΑΑΕΥ και η προώθηση της διαδικασίας διαβούλευσης αποδεικνύουν την προσήλωσή της στην έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα συμμετάσχει ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τόσο την ασφαλή λειτουργία του δικτύου όσο και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνδρομή στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΠΗΕΦ

Γιάννης Παναγής Γιάννης Κυανίδης

Πρόεδρος ΠΟΣΠΗΕΦ Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΠΗΕΦ

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