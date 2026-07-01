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Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση

Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 11:08
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Όταν κάποιος αναγκάζεται να προσφύγει στον Πρωθυπουργό για να συμβεί το αυτονόητο, κάτι δεν πάει καλά στο αρμόδιο υπουργείο.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την επιστολή:

κ. Πρωθυπουργέ,

Επί των ημερών σας, τετραπλασιάστηκε η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στη χώρα. Η Ελλάδα κατέχει πια μια περίοπτη θέση, όντας τρίτη στον κόσμο ως προς το ποσοστό συνεισφοράς των φωτοβολταϊκών στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή. Θα αναρωτιέστε λοιπόν γιατί σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή.

Για ένα πολύ απλό λόγο. Εδώ και αρκετό καιρό, η απραξία του ΥΠΕΝ απειλεί αυτή την εθνική επιτυχία. Και η αγορά, κινδυνεύει από πρωταθλήτρια να καταστεί ουραγός.

Έχουν περάσει σχεδόν τριάμισι χρόνια από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος που κατήργησε το net-metering και εισήγαγε ένα νέο σχήμα αυτοκατανάλωσης. Έχουν περάσει 22 μήνες από τότε που υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, την οποία το ΥΠΕΝ υποσχέθηκε να τροποποιήσει άμεσα, καθώς η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες από τότε που το ΥΠΕΝ έλαβε την κοινή επιστολή της SolarPower Europe και του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών και υποσχέθηκε πως ήταν θέμα ημερών η υπογραφή της νέας υπουργικής απόφασης. Στο μεταξύ μεσολάβησε το πακέτο AccelerateEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητά επιτάχυνση της αυτοκατανάλωσης και η σύσταση 2026/1007 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2026 για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της αυτοκατανάλωσης.

Κυρίως όμως μεσολάβησε μια χρονιά που η νέα ισχύς των έργων αυτοκατανάλωσης μειώθηκε κατά 30% (στα 265 MW το 2025 από 373 MW το 2024) με συνέπεια την απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας στην κατηγορία αυτή. Και φέτος τα πράγματα είναι τραγικά. Μόλις 26 MW νέων συστημάτων με αυτοκατανάλωση ως τον Μάιο, εκ των οποίων μόλις τα 14 MW με το νέο καθεστώς του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.

Γι’ αυτό μας είναι ακατανόητη η στάση του ΥΠΕΝ και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση. Είναι ακατανόητο να θεωρείται η αυτοκατανάλωση ζήτημα χαμηλής προτεραιότητας.

Όλο αυτό το διάστημα, είχαμε επανειλημμένως υποσχέσεις από το ΥΠΕΝ ότι επίκειται η υπογραφή της πολυαναμένομενης υπουργικής απόφασης “από μέρα σε μέρα”. Οι ημέρες αναμονής έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες έγιναν μήνες, οι μήνες χρόνια.

κ. Πρωθυπουργέ,

Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή πιστεύοντας ότι θα σας βρούμε αρωγό σ’ αυτή την προσπάθεια για να αξιοποιήσουν οι πολίτες το εθνικό καύσιμο, τον ήλιο.

Για τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Νίκος Σηφάκης

Πρόεδρος Γραμματέας

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