16 έργα σε 9 Δήμους, προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Αν. Μακεδονία για αντιμετώπιση της λειψυδρίας

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Τετάρτη, 01/07/2026 - 15:02
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Η απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε σήμερα, σε εκδήλωση στο ΥΠΕΝ, απόφαση υπαγωγής ηπειρωτικών δήμων και ΔΕΥΑ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ. Η απόφαση αφορά 16 έργα σε 9 Δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία, για αντιμετώπιση της λειψυδρίας προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, η οποία έρχεται σε συνέχεια απόφασης της περασμένης εβδομάδας για την ενίσχυση 9 νησιωτικών Δήμων με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννης Μπούγας και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, κ. Κώστας Καραγκούνης και οι Βουλευτές, Λάρισας, κ.κ. Χρήστος Κέλλας και Χρήστος Καπετάνος, Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάσης Παπαθανάσης, Εύβοιας, κ.κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και κα. Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Τρικάλων, κ.κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Αθανάσιος Λιούτας και κυρία Κατερίνα Παπακώστα, Μαγνησίας, κυρία Ζέττα Μακρή και οι κ.κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, και Δράμας, κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Κιλελέρ, κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Ερέτριας κ. Νικόλαος Γουρνής, Μετεώρων κ. Ελευθέριος Αβραμόπουλος, Νοτίου Πηλίου, κ. Μιχαήλ Μιτζίκος και Κάτω Νευροκοπίου, κ. Ελευθέριος Ταμπουρίδης, της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, Δωρίδος, κ. Δημήτριος Γιαννόπουλος και Αμφιλοχίας κ. Αθανάσιος Τορουνίδης. Επίσης παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης.

Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού -που σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους Δημάρχους, φτάνει το 60-70%- με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων, καθώς και υποθαλάσσιου αγωγού, εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψυδρίας με την εγκατάσταση νεών μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και την κατασκευή των σχετικών υποστηρικτικών έργων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της δράσης για παροχή πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, εντάξαμε 10 έργα για 9 νησιωτικούς δήμους ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και σήμερα προχωρήσαμε σε νέα ένταξη 9 δήμων από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Μακεδονία. Πρόκειται για έργα απαραίτητα, τα οποία έχουν να κάνουν με αντικατάσταση ή ενίσχυση δικτύων για την ύδρευση, έργα αφαλάτωσης, απονιτροποίησης και όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια συνεκτικής διαχείρισης της μεγάλης πρόκλησης της λειψυδρίας. Το νερό είναι ένα στρατηγικής σημασίας δημόσιο αγαθό. Την προηγούμενη βδομάδα βγήκε στη δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας αποκτά μια Εθνική Στρατηγική, στην οποία αναδεικνύεται και η στρατηγική τους σημασία. Ένα είναι σίγουρο, για να βρεθεί λύση πρέπει να συνεργαστούν οι τοπικές κοινωνίες, οι εκλεγμένοι βουλευτές, η Περιφέρεια και η κεντρική διοίκηση. Το νερό αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο οφείλουμε να διασφαλίζουμε για όλους τους πολίτες».

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