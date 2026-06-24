Σε λειτουργία το μεγαλύτερο έργο καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ, μετά από 17 χρόνια

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Αρχείου
Αρχείου sunzia-os.net
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 06:43
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Η ανάπτυξη του έργου ξεκίνησε το 2008, αλλά αντιμετώπισε πολυετείς καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, προτού η Pattern ξεκινήσει την κατασκευή του το 2023.

Το μεγαλύτερο έργο υποδομής καθαρής ενέργειας που έγινε ποτέ στις ΗΠΑ, ένα αιολικό πάρκο και μια γραμμή μεταφοράς ενέργειας αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες αδειοδοτήσεων και κατασκευών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ιδιοκτήτρια εταιρεία Pattern Energy Group.

Το SunZia είναι ένα αιολικό πάρκο ισχύος 3.650 megawatt με μια γραμμή μεταφοράς 885 χιλιομέτρων που θα μεταφέρει ενέργεια από το κεντρικό Νέο Μεξικό στη νοτιοκεντρική Αριζόνα. Περίπου τα δύο τρίτα της ηλεκτρικής ενέργειας θα αποστέλλονται στη συνέχεια δυτικά, προς καταναλωτές στην Καλιφόρνια.

Η ολοκλήρωσή του έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου, έχει επιβραδύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα για τα αιολικά, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), το SunZia μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες περίπου 1 εκατομμυρίου νοικοκυριών και είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από τα επόμενα δύο μεγαλύτερα αιολικά πάρκα των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη του έργου ξεκίνησε το 2008, αλλά αντιμετώπισε πολυετείς καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, προτού η Pattern ξεκινήσει την κατασκευή του το 2023.

Η Pattern δήλωσε ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί ορόσημο για τον ενεργειακό κλάδο των ΗΠΑ, ο οποίος βιώνει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης που απαιτεί τόσο νέα παραγωγή όσο και τα κατάλληλα δίκτυα για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

«Το SunZia αποδεικνύει ότι μπορούμε ακόμα να κατασκευάζουμε τις υποδομές ζωτικής σημασίας που χρειάζεται αυτή η χώρα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Χάντερ Αρμιστεντ, διευθύνων σύμβουλος της Pattern Energy.

Ο γερουσιαστής Μάρτιν Χάινριχ, Δημοκρατικός από το Νέο Μεξικό, δήλωσε ότι το SunZia αποτελεί σαφές παράδειγμα της επείγουσας ανάγκης για ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση στις αδειοδοτήσεις, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης μεταποίησης και της τεχνολογίας.

«Θα έπρεπε να μπορείς να φτάσεις στην τελική έγκριση μέσα σε πέντε ή έξι χρόνια, όχι σε 17», δήλωσε ο Χάινριχ σε συνέντευξή του.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 06:43
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