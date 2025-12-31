CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. - AFRY: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. - AFRY: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Στις 23 Δεκεμβρίου, η CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A., συνεργάστηκε με την διεθνώς αναγνωρισμένη συμβουλευτική εταιρεία AFRY, για την εκπόνηση μίας ερευνητικής Έκθεσης με τίτλο «Η Ελλάδα ως Ενεργειακός Κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ενσωμάτωση, Ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος (Αποθήκευση Ενέργειας) και η Πορεία προς το Μέλλον».

Η Έκθεση παρέχει μία εις βάθος ανάλυση του υφιστάμενου τοπίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις βασικές προκλήσεις αλλά και τις αναδυόμενες επενδυτικές ευκαιρίες για διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε έργα ΑΠΕ στη χώρα.

Η Έκθεση εξετάζει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της ελληνικής αγοράς μέσα από έξι βασικές διαστάσεις: τη μεταμόρφωση του ενεργειακού μείγματος, τις προκλήσεις που απορρέουν από την ταχεία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών, τους μηχανισμούς απόκρισης της αγοράς και τις πολιτικές παρεμβάσεις, την επενδυτική δυναμική σε υποδομές ηλεκτρικών δικτύων και αποθήκευση ενέργειας, την αναδιαμόρφωση του ανταγωνιστικού τοπίου, καθώς και την πορεία προς την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση.
Η Έκθεση επισημαίνει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ελλάδα έχει υποστεί έναν σημαντικό διαρθρωτικό μετασχηματισμό στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα έχει μεταβεί από ένα σύστημα κυριαρχούμενο από τον λιγνίτη και εξαρτώμενο από καθαρές εισαγωγές, σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αυξανόμενο βαθμό περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η εξέλιξη αυτή έχει εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας ως σημαντικού αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Παράλληλα, η Έκθεση τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, και ιδίως των ηλιακών φωτοβολταϊκών, έχει ασκήσει αυξημένες πιέσεις τόσο στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στους μηχανισμούς εξισορρόπησης της χονδρεμπορικής αγοράς. Υπό το πρίσμα αυτό, υπογραμμίζεται ότι η επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος, με στόχο την αποτελεσματική εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, η Ελλάδα αναμένεται να εντείνει τις επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικών δικτύων και αποθήκευσης ενέργειας, όπως καταδεικνύεται και από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, καθώς και από μία σειρά σχεδιαζόμενων έργων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα της σημερινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η δημοσίευση της Έκθεσης επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. να επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, η εταιρεία συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

