CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. - AFRY: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η Έκθεση παρέχει μία εις βάθος ανάλυση του υφιστάμενου τοπίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις βασικές προκλήσεις αλλά και τις αναδυόμενες επενδυτικές ευκαιρίες για διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε έργα ΑΠΕ στη χώρα.



Η Έκθεση εξετάζει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της ελληνικής αγοράς μέσα από έξι βασικές διαστάσεις: τη μεταμόρφωση του ενεργειακού μείγματος, τις προκλήσεις που απορρέουν από την ταχεία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών, τους μηχανισμούς απόκρισης της αγοράς και τις πολιτικές παρεμβάσεις, την επενδυτική δυναμική σε υποδομές ηλεκτρικών δικτύων και αποθήκευση ενέργειας, την αναδιαμόρφωση του ανταγωνιστικού τοπίου, καθώς και την πορεία προς την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση.

Η Έκθεση επισημαίνει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ελλάδα έχει υποστεί έναν σημαντικό διαρθρωτικό μετασχηματισμό στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα έχει μεταβεί από ένα σύστημα κυριαρχούμενο από τον λιγνίτη και εξαρτώμενο από καθαρές εισαγωγές, σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αυξανόμενο βαθμό περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η εξέλιξη αυτή έχει εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας ως σημαντικού αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η Έκθεση τονίζει ότι η ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, και ιδίως των ηλιακών φωτοβολταϊκών, έχει ασκήσει αυξημένες πιέσεις τόσο στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στους μηχανισμούς εξισορρόπησης της χονδρεμπορικής αγοράς. Υπό το πρίσμα αυτό, υπογραμμίζεται ότι η επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος, με στόχο την αποτελεσματική εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, η Ελλάδα αναμένεται να εντείνει τις επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικών δικτύων και αποθήκευσης ενέργειας, όπως καταδεικνύεται και από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, καθώς και από μία σειρά σχεδιαζόμενων έργων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα της σημερινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η δημοσίευση της Έκθεσης επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. να επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, η εταιρεία συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.