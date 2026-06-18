Μείωση 73% στο αέριο λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ το 2027- Πώς περιορίζεται το κόστος του συστήματος

Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για το 2027 δείχνουν οι προβλέψεις του ΔΕΣΦΑ, καθώς οι ανάγκες σε αέριο λειτουργίας αναμένεται να περιοριστούν κατά 73% σε σχέση με το 2026.

Η σχετική μελέτη, που εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ, προβλέπει ότι οι απαιτούμενες ποσότητες θα μειωθούν από 19,9 εκατ. Nm³ σε 5,45 εκατ. Nm³, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου στους σταθμούς συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας και Αμπελιάς.

Το «αέριο λειτουργίας» είναι το φυσικό αέριο που καταναλώνεται από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις του συστήματος (ιδιοκατανάλωση) καθώς και οι ποσότητες που χάνονται φυσικά κατά τη λειτουργία του δικτύου μέσω διαρροών, εξαερώσεων και τεχνικών διαδικασιών συντήρησης.

Η ΡΑΑΕΥ, με την απόφαση Ε-132/2026 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3480 της 16ης Ιουνίου 2026, ενέκρινε τη Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το έτος 2027, η οποία υποβλήθηκε από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον ΔΕΣΦΑ.

Η απόφαση αφορά τον προγραμματισμό των ποσοτήτων φυσικού αερίου που απαιτούνται για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του εθνικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμά ότι κατά το 2027 θα απαιτηθούν συνολικά περίπου 5,45 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (Nm³) για την αντιστάθμιση των αναγκών λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί μόλις στο 0,07% της συνολικής προβλεπόμενης ζήτησης φυσικού αερίου της χώρας, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 7,734 δισεκατομμύρια Nm³.

Από το σύνολο των 5,45 εκατ. Nm³ περίπου 5,44 εκατ. Nm³ αφορούν ιδιοκατανάλωση του συστήματος, ενώ περίπου 9.000 έως 10.000 Nm³ αφορούν φυσικές απώλειες από το δίκτυο και τον εξοπλισμό.

Η μεγαλύτερη κατανάλωση προέρχεται από τους σταθμούς συμπίεσης του δικτύου. Ειδικότερα, περίπου 4,4 εκατ. Nm³, δηλαδή το 81% της συνολικής ιδιοκατανάλωσης, θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για τη λειτουργία των σταθμών συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας και της Αμπελιάς. Άλλες ποσότητες αφορούν τη θέρμανση, τη λειτουργία μετρητικών και ρυθμιστικών σταθμών και τις αναγκαίες εξαερώσεις κατά τη συντήρηση και λειτουργία του συστήματος.

Σε ότι αφορά το κόστος του αερίου λειτουργίας, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό προκύπτει μεταγενέστερα από τις αγορές φυσικού αερίου που θα πραγματοποιηθούν το 2027. To κόστος ανακτάται μέσω χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες του ΕΣΦΑ, δηλαδή στις εταιρείες που χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.

H μελέτη δεν αναφέρει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την προμήθεια των 5,45 εκατ. Nm³ φυσικού αερίου, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από τις τιμές φυσικού αερίου που θα επικρατούν στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2027 και από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιήσει ο ΔΕΣΦΑ στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Πάντως η απόφαση της ΡΑΑΕΥ διευκρινίζει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς πρόκειται για λειτουργικό κόστος του ΔΕΣΦΑ και όχι για κρατική επιχορήγηση ή δημόσια δαπάνη.