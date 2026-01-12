Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

Σε φάση δοκιμασίας μπαίνει εκ νέου ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, καθώς μέσα στο 2026 δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες δέσμευσης χωρητικότητας, την ώρα που η αγορά παραμένει επιφυλακτική για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Η αποτυχία της δημοπρασίας του Δεκεμβρίου 2025 λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, αναδεικνύοντας τις ρυθμιστικές αβεβαιότητες και τον έντονο ανταγωνισμό από εναλλακτικές ευρωπαϊκές διαδρομές.

Έτσι, κανονικά αναμένεται να διενεργηθούν οι τρεις επόμενες δημοπρασίες των προϊόντων Route 1,2 και 3 για τη δέσμευση χωρητικότητας στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Η πρώτη δημοπρασία του 2026 αναμένεται να γίνει την τελευταία Δευτέρα του Ιανουαρίου αν και επί του παρόντος παραμένουν ανοιχτές οι νομικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες, που μεταξύ των άλλων, είχαν ως αποτέλεσμα να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον στην δημοπρασία του Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Route 1 αφορά αέριο προερχόμενο από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το Route 2 αέριο που προέρχεται από το FSRU της Αλεξανδρούπολης και το Route 3 αζέρικο αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ.

Πάντως για την έλλειψη ενδιαφέροντος η αγορά υποστηρίζει ότι αυτή οφείλεται τόσο στην αμφίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και στον ισχυρό ανταγωνισμό από άλλες διαδρομές μεταφοράς φυσικού αερίου όπως της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Κροατίας και της Λιθουανίας, οι οποίες εξ αντικειμένου είναι φθηνότερες λόγω της εγγύτητας με την Ουκρανία. Ενώ και οι διαφορετικές υπηρεσίες των Βρυξελλών αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου. Σε πολιτικό επίπεδο η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, επιδιώκοντας την πλήρη απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο επικροτεί κινήσεις όπως αυτές του Κάθετου Διαδρόμου ο οποίος θα μεταφέρει αέριο κυρίως αμερικανικής προέλευσης μέσω της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή όμως, η DG Comp θέτει ζητήματα ανταγωνισμού, με αφορμή τις εκπτώσεις που παρέχουν οι Διαχειριστές του Κάθετου Διαδρόμου, ειδικά μετά τις οχλήσεις από μερίδα traders οι οποίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην αγορά και τα συμφέροντα τους από μια νέα διαδρομή μεταφοράς αερίου στην Ουκρανία.

Έτσι η DG Comp έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι εκπτώσεις που παρέχουν στα τέλη χρήσης δικτύου ο ΔΕΣΦΑ, η Bulgartransgaz (έκπτωση 25%), η ρουμανική Transgaz και η μολδαβική Vestmoltransgaz (έκπτωση 50%), η ουκρανική Ukraine LLC και ο ICGB (έκπτωση 45%), είναι συμβατές με την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού και μάλιστα έδωσε το πράσινο φως για τη διενέργεια της δημοπρασίας του Δεκεμβρίου μόλις τρεις ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα.

Το θέμα έχει τεθεί ήδη στις Βρυξέλλες από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και έχει ζητηθεί να ξεκαθαριστεί η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πηγές του ΥΠΕΝ επισημαίνουν ότι η στάση της Κομισιόν συνδέεται άμεσα με την δέσμευση της ΕΕ - στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ - για αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων ως το 2028. Η επίτευξη του στόχου όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.