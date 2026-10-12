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Δ. Μαρκόπουλος: Στήριξη των πολιτών με δημοσιονομική υπευθυνότητα απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 11:28
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Κριτική στις ακοστολόγητες εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πρατηριούχων

Σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της κυβερνητικής στήριξης προς τους πολίτες, αλλά και για την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 14 Οκτωβρίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις πιέσεις που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των πολιτών, με παράλληλη διασφάλιση της σταθερής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Ο Υφυπουργός άσκησε παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις περί γενικευμένων μειώσεων φόρων, επισημαίνοντας ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας.

«Η άσκηση οικονομικής πολιτικής απαιτεί υπευθυνότητα και σαφή κοστολόγηση. Οι Έλληνες πολίτες έχουν βιώσει τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης και γνωρίζουν πολύ καλά την αξία της οικονομικής σταθερότητας. Γι’ αυτό και κάθε πολιτική πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς θα χρηματοδοτηθεί, με σεβασμό στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στους ευρωπαϊκούς κανόνες», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τις πιέσεις να επηρεάζουν ακόμη και μεγάλες οικονομίες, όπως η γαλλική, και να αποτυπώνονται στο κόστος δανεισμού των κρατών.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία ακόμη και ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις, η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε πολύ πιο ισχυρή θέση και αυτό μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε έως εδώ και είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτή την πρόοδο, με υπεύθυνες αποφάσεις και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση μεγαλύτερων οικονομικών περιθωρίων στήριξης απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, με την επισήμανση ότι «κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να μείνει μόνο του».

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων, ζήτησε τη συνεργασία τους στην ενημέρωση των πολιτών τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην αγορά ενέργειας.

Αναφερόμενος στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, ο κ. Μαρκόπουλος γνωστοποίησε ότι σε προσεχές νομοσχέδιο πρόκειται να περιληφθεί ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυση των πρατηριούχων με voucher ύψους έως 3.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη ανακοινωθεί και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς.

Η παρέμβασή του περιλάμβανε και μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τον κλάδο, καθώς ανακοίνωσε τη δημιουργία μικτής επιτροπής, σε συνεργασία με την ΑΕΔΕ και την ΠΟΠΕΚ, με στόχο την εξέταση και αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων στην αγορά καυσίμων.

Μάλιστα, κάλεσε τους εκπροσώπους του κλάδου σε πρώτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί και να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των νέων μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης.

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