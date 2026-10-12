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Σταύρος Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 09:11
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Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργεί η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στο MEGA και στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», με τους δημοσιογράφους κ. Ντίνο Σιωμόπουλο και κα Στέλλα Γκαντώνα.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «αποτυπώνει το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο είναι οι σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της Αμερικής», αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όπως σημείωσε, η αμυντική συνεργασία και η ενέργεια αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ η δραστηριοποίηση των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών ExxonMobil και Chevron στη χώρα μας αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα».

Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στον Κάθετο Διάδρομο, η επιτυχία του οποίου έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία. «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιδιώκουν την απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο και αναζητούν αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο Υπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Όπως εξήγησε, η κρίση απαιτεί συντονισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ενώ η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών και της πραγματικής οικονομίας. «Στόχος μας είναι η συνολική πρόοδος της χώρας μας να φτάνει σε κάθε έναν πολίτη και να μεταφράζεται σε ατομική πρόοδο για κάθε νοικοκυριό», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της παραγωγής συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τις εξαγωγές και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που παρέχεται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και του ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς η στήριξη της κοινωνίας πρέπει να προχωρά παράλληλα με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ενεργειακή αυτονομία

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. «Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία των ερευνών για την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Όπως σημείωσε, στόχος είναι «να είμαστε εμείς παραγωγοί φυσικού αερίου», αναδεικνύοντας τη σημασία της εγχώριας παραγωγής για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές. Επίσης, αναφέρθηκε στον ρόλο των ελληνικών διυλιστηρίων, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης της δυνατότητας παραγωγής και εξαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων.

Για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, προανήγγειλε αυξημένη στήριξη σε σχέση με πέρυσι για περίπου 1.170.000 δικαιούχους, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή με την οποία έκλεισε η προηγούμενη περίοδος, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Υπουργός επανέλαβε ότι το έργο προχωρά, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής του μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο, επισημαίνοντας ότι η τεχνογνωσία του ενισχύει τις προοπτικές υλοποίησης της διασύνδεσης. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε, επίσης, στη διακομματική υποστήριξη του έργου στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προχωρά με γνώμονα την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του γηπέδου Καραϊσκάκη

Τέλος, για το γήπεδο Καραϊσκάκη, ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του, τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και οι εργασίες να ξεκινήσουν ως τις αρχές του καλοκαιριού του 2027. «Για να αποκτήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας τους, όπως και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν ένα τέτοιο γήπεδο στον Βοτανικό», είπε ο Υπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη υποδομών με κοινωνικό όφελος.

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