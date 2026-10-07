Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία

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Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 12:09
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«Κάνουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά.

«Διεκδικούμε στην Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος, ώστε αυτά τα παραπάνω που θα δώσουμε στην κοινωνία και στην οικονομία να μην μετράνε στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια διεκδίκηση που προωθούν με ένταση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η κυβέρνηση σε όλα τα fora, στα οποία μετέχει.

«Δεν είμαστε στο παρά ένα, είμαστε στο και πέντε», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την ηγεσία της Ευρώπης «να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο», οι οποίες, όπως ανέφερε, εκφράζονται σε κάποιες χώρες με κοινωνικές εκρήξεις και σε άλλες με την άνοδο της ακροδεξιάς. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, στις ανάγκες των λαών. Η ελληνική κυβέρνηση και η παράταξή μας διεκδικούν ακριβώς αυτό», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επισημαίνοντας τις βαριές οικονομικές συνέπειες των δύο πολέμων και τη μεγάλη μείωση των διυλιστηρίων στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, που προκαλεί άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να συγκρατήσει την τιμή κυρίως στο ντίζελ, αλλά οι αλλεπάλληλες αυξήσεις δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα.

«Υπάρχουν σημαντικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζονται από το κόστος ζωής», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, προσθέτοντας πως «οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα και σε πολιτικές που θα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια».

«Έχουμε ξανακάνει αξιόπιστη τη χώρα, για να μπορεί να δανείζεται με φθηνότερα επιτόκια ακόμα και από τέσσερις μεγάλες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας: τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό είναι σπουδαίο και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Οι ΗΠΑ ήταν, είναι και ασφαλώς θα είναι βασικός στρατηγικός σύμμαχος για την Ελλάδα». Υπογράμμισε το ενδιαφέρον για περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης προς όφελος των εθνικών συμφερόντων και του ελληνικού λαού, με επίκεντρο την ασφάλεια, την άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Εκτίμησε ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είναι εξαιρετικά καλοδεχούμενες οι αμερικανικές επενδύσεις», σημείωσε, αναφερόμενος σε σημαντικές προτάσεις όπως αυτή για την αξιοποίηση του λιμανιού των ναυπηγείων της ONEX στην Ελευσίνα για ευρύτερους σκοπούς, «όπου υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο από την DFC. Την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα». Όπως είπε, το θέμα θα απασχολήσει την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το αμέσως επόμενο διάστημα και «πιθανότατα θα χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι’ αυτό, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το λιμάνι των ναυπηγείων».

Σχετικά με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι ισχύει έως το τέλος του χρόνου. Επισήμανε πως, σύμφωνα με τη Eurostat, «ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός τον Σεπτέμβριο», που ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της πρωτοβουλίας.

Απαντώντας στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνέδεσε τον γενικό πληθωρισμό 5,1% με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «επίδειξη ασχετοσύνης» από τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως διευκρίνισε, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εποπτεύει την αγορά ενέργειας, τα διυλιστήρια, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τη στεγαστική πολιτική, τονίζοντας ωστόσο: «Ως Υπουργός Ανάπτυξης προσωπικά, θα υπερασπίζομαι πάντοτε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής».

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