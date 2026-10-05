Πέτη Πέρκα: Παγιδευμένη σε τσουχτερά πράσινα τιμολόγια η πλειονότητα των νοικοκυριών

«Ακόμη και σήμερα, το 53% των νοικοκυριών παραμένουν «παγιδευμένα» στο λεγόμενο ειδικό πράσινο τιμολόγιο που για τον Οκτώβριο κινείται κατά μέσο όρο κοντά στα 24 λεπτά, ακόμη και με χρεώσεις που για πρώτη φορά ξεπερνούν και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα», τονίζει σε δήλωσή της η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς.

Και συνεχίζει: «Πρόκειται για τα πιο ακριβά ειδικά πράσινα τιμολόγια που έχουν ανακοινώσει ποτέ οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, από τότε που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέσπισε το μηνιαίο «χρηματιστήριο» τιμολογίων με τα μηνιαία κυμαινόμενα τιμολόγια.

Στα νοικοκυριά αυτά που τιμωρούνται γιατί δεν αναζήτησαν φθηνότερο τιμολόγιο, τα οποία επαναλαμβάνουμε είναι το 53% των νοικοκυριών, συμπεριλαμβάνονται και ιδιαιτέρως ευάλωτες ομάδες, οι συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, πόσο μάλλον, να μετακινηθούν σε τιμολόγια όπου η χαμηλότερή τους τιμή προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες.

Δεν μπορεί όμως να αποτελεί ατομική ευθύνη και το κυνήγι του πιο φθηνού από τα μονίμως ακριβά τιμολόγια ρεύματος επί κυβέρνησης ΝΔ.

Δεν μπορεί το καρτέλ της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να βγάζει υπερκέρδη στις πλάτες των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Το κακό «αστείο» με τα πολύχρωμα τιμολόγια πρέπει να τελειώσει.

Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε τιμολόγια ρεύματος σε προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, ειδικά ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας».