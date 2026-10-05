Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ: Τρεις συμφωνίες στο τραπέζι

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Δευτέρα, 05/10/2026 - 14:54
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Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 09:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία σε σύνθεση ολομέλειας, με αντικείμενο τις σημαντικότερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Τρεις συμφωνίες

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας.

Ειδικότερα, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Παράλληλα, Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Στην Αθήνα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στη χρονική συγκυρία της επίσκεψης, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των δύο χωρών έχει διευρυνθεί σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, οι υποδομές και η ψηφιακή τεχνολογία. Η Ελλάδα συμμετείχε επίσης στα "Artemis Accords" για τη διαστημική συνεργασία το 2024 και στην πρωτοβουλία "Pax Silica" το 2026 για τον συντονισμό επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

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