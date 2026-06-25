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Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 09:39
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Παρέμβαση υπέρ μια νέας βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ με ειδική αναφορά στη μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους, στην καινοτομία και στη σημασία του τομέα των μετάλλων, έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας σήμερα στο European Metals Annual Conference στις Βρυξέλλες, έναν χρόνο μετά την υιοθέτηση του Steel and Metals Action Plan.

Ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας δεν μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική στρατηγική αυτονομία αν δεν συνοδεύεται από καινοτομία και μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία. «Χωρίς ευρωπαϊκά μέταλλα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα. Και χωρίς ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία, η στρατηγική αυτονομία θα παραμείνει ευχολόγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενεργειακό κόστος σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η παραγωγή μετάλλων στην Ευρώπη –ιδίως των μη σιδηρούχων μετάλλων– είναι από τις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες παγκοσμίως. Όσο οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως και το σύνολο της οικονομίας, καλούνται να ανταγωνιστούν με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύο ή τρεις φορές υψηλότερες από εκείνες των ανταγωνιστών τους, η παραγωγή θα συνεχίσει να μετακινείται εκτός Ευρώπης. «Όταν χάνουμε την παραγωγή, δεν χάνουμε μόνο εργοστάσια. Χάνουμε τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ολόκληρες αλυσίδες αξίας που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακτηθούν», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Φαραντούρης στις ποιοτικές θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η Ευρώπη αλλά και ειδικότερα η Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η διατήρηση και η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και καινοτόμου βιομηχανίας με υγιή ανταγωνισμό στην Ευρώπη, μπορεί να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες, υψηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας, ιδίως σε περιφερειακές περιοχές, συμβάλλοντας στην παραμονή νέων επιστημόνων και τεχνικών στη χώρα μας. «Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς θέσεις εργασίας. Χρειάζεται ποιοτικές, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατέληξε λέγοντας ότι η εξασφάλιση ευρωπαϊκών μετάλλων για τις αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης θα διευκολύνει τη μετάβαση σε ευρωπαϊκά μέταλλα για την βιομηχανία – από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ψηφιακές υποδομές. «Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από το χυτήριο και τις τιμές ενέργειας. Αν πρέπει να καταφέρουμε να το πετύχουμε για την άμυνα, θα πρέπει να το πετύχουμε και για τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και όλης της κοινωνίας», τόνισε κλείνοντας.

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