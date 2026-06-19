Κουκουλόπουλος: Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτ. Μακεδονίας; Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου

Τον πλήρη παραγκωνισμό φορέων και κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα προαποφασισμένο σχέδιο Κυβέρνησης-ΔΕΗ που βρίσκεται ήδη σε πλήρη υλοποίηση , επιβεβαίωσε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της νέας Επίκαιρης Ερώτησης του Πάρι Κουκουλόπουλου, σε συνέχεια της προηγούμενης που συζητήθηκε στις 5 Ιουνίου.

Θυμίζοντας τη λαϊκή ρήση “στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα”, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας -για ακόμη μία φορά- δεν έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα της Δυτικής Μακεδονίας, απαγγέλλοντας τα άσχετα “ποιήματα” που επαναλαμβάνει κάθε φορά σε όλες τις Επίκαιρες ανεξαρτήτως περιεχομένου.

Ι] Πρώτο ερώτημα του Αντιπροέδρου της Βουλής, οι αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις / αποφάσεις των ενεργειών που ήδη υλοποιεί η ΔΕΗ, όπως καταστροφή υφιστάμενων υποδομών λιγνιτικών μονάδων και πεδίων, κατεδαφίσεις, ανατινάξεις και όλες οι τροχάδην ενέργειες της ΔΕΗ να προλάβει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα πριν τις εκλογές.

«Χθες έγινε ελεγχόμενη έκρηξη τριών εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, σε εξοπλισμό εκατομμυρίων», ρώτησε συγκεκριμένα ο Π. Κουκουλόπουλος.

Ο κ. Τσάφος έκανε πως δεν άκουσε. Διάβασε πάλι τα ίδια που παραδέχτηκε την προηγούμενη φορά, ότι δεν έχει ξεκινήσει η αδειοδότηση του data center.

ΙΙ] Δεύτερο ερώτημα του Βουλευτή Κοζάνης, η μονάδα καύσης απορριμμάτων, που σαφέστατα ανακοινώθηκε μέσα στην ομιλία Στάσση Απρίλιο 2025, στην οποία ρητά παρέπεμψε ο Υφυπουργός απαντώντας την προηγούμενη Επίκαιρη Ερώτηση.

Ο Υφυπουργός ούτε αυτό το άκουσε. Σιωπή ιχθύος, καμία επιβεβαίωση καμία διάψευση για τη μονάδα καύσης απορριμμάτων που προφανώς -για να μην διαψεύδεται- παραμένει στο “παιχνίδι” τους.

ΙΙΙ] Τρίτο ερώτημα του Π. Κουκουλόπουλου, να απαντηθούν –συγκεκριμένα και μετρήσιμα– οι «ευκαιρίες» και οι «επιπτώσεις» που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός για το mega data center της Κοζάνης.

Ευχολόγια από τον κ. Τσάφο για «αλυσίδα αξίας», «υπεραξία», «ευκαιρία» και ωραίες προεκλογικές ατάκες.

Ενδεικτικά εντυπωσιακά σημεία όσων είπε ο Υφυπουργός του κ. Μητσοτάκη:

Α] Χαρακτήρισε απλά «επιστολές» (αν είναι δυνατόν να εκστομίζεται από το βήμα της Ολομέλειας…) τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατατίθενται από τους Βουλευτές στο Κοινοβούλιο και -βάσει Συντάγματος και Κανονισμού Βουλής- θέτουν στην Κυβέρνηση προθεσμίες απάντησης και υποχρεώσεις κατάθεσης εγγράφων.

«Μου έχετε στείλει δέκα Επιστολές για έγγραφα, πως πάρθηκε η Απόφαση, απολιγνιτοποίηση» είπε με θράσος στον Αντιπρόεδρο της Βουλής για όλα όσα προκλητικά η Κυβέρνηση αφήνει αναπάντητα, και παρέπεμψε στην …ιστοσελίδα της ΔΕΗ!

Β] Διάβασε μια παρουσίαση Στάσση προς «επενδυτές» πριν δύο μήνες, με συγκεκριμένα στοιχεία για το mega data center των 300 ΜW, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα επί τρία (αφού ο Στάσσης έχει εξαγγείλει β’ φάση giga data center 1 GW) είναι τρομακτικά για το μέλλον που επιφυλάσσουν στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός για το mega data center 300 MW: «Φωτοβολταϊκά 1.200 MW. Μπαταρίες 300 MW. Δύο έργα αντλησιοταμίευσης 320 και 340 MW. Σύγχρονοι πυκνωτές. ΣΗΘΥΑ για την τηλεθέρμανση και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Φυσικό αέριο στην Πτολεμαΐδα V. Και όλα αυτά για να στηρίξουν ένα data center 300 MW που είναι μέσα στην παρουσίαση με συνολικό κόστος κατασκευής -λέει η ΔΕΗ- 1,2 δις ευρώ. Η ύπαρξη ενός data center δημιουργεί ένα τεράστιο οικοσύστημα ενεργειακό, για να τροφοδοτήσει και το data center και φυσικά και τη Χώρα».

Μπροστά στην πρωτοφανή αλαζονεία και αδιαφορία για τους Δυτικομακεδόνες, ο Βουλευτής Κοζάνης συμπερασματικά τόνισε: «Όλα σχετίζονται με την “πρεμούρα” της ΔΕΗ να κάνει το mega data center εδώ και τώρα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν στην περιοχή. Αυτά δεν γίνονται σε καμία δημοκρατική χώρα. Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας; Γιατί δεν απαντάτε στα ερωτήματα της τοπικής κοινωνίας; Είναι τσιφλίκι του κ. Στάσση ο τόπος μας; Σ’ αυτόν τον τόπο οφείλει την ύπαρξή της ως επιχείρηση η ΔΕΗ. Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ έθεσε εμφατικά τις επιπτώσεις της ενεργειακής εξάρτησης της Χώρας στην ακρίβεια, καθώς και το αδιέξοδο εργασιακής ανασφάλειας που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στη Δυτ. Μακεδονία με τις απολύσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει.