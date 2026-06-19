Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ

Τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτει η Ελλάδα, με μέση ηλικία 18 ετών για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 23 ετών για τα φορτηγά, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στην ομιλία του χθες στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις κυκλικότητας στον σχεδιασμό των οχημάτων και τη διαχείρισή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

«Αυτό δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι ζήτημα οδικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας, κόστους για τους επαγγελματίες και ποιότητας ζωής για τους πολίτες», υπογράμμισε.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρη ιχνηλασιμότητα των οχημάτων, να αντιμετωπίσει την παράνομη διάλυση και εξαγωγή τους, να ενισχύσει τα αδειοδοτημένα κέντρα επεξεργασίας και να επιβάλει ουσιαστική ευθύνη στους κατασκευαστές για τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους.

Η πράσινη και κυκλική μετάβαση, σημείωσε, δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες που αδυνατούν να αντικαταστήσουν τα παλιά τους οχήματα. «Δεν μπορεί να ζητάμε από έναν αγρότη, έναν επαγγελματία της περιφέρειας ή έναν κάτοικο νησιωτικής περιοχής να επωμιστεί μόνος του το κόστος της μετάβασης. Η κυκλική οικονομία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να δημιουργεί νέες ανισότητες», είπε.