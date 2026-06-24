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2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα

2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 15:48
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Κοινό δελτίο τύπου των Δήμων Ηλιούπολης και Ελληνικού – Αργυρούπολης

Λέει ο θυμόσοφος λαός μας: «εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι». Και κάπως έτσι φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται η σημερινή Διοίκηση του ΣΠΑΥ τη διαχείριση του Υμηττού, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε στοχευμένα κατά του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης έκανε το αυτονόητο, ενημερώνοντας με φυλλάδιο που διανεμήθηκε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου και απαντώντας στην αγωνία των εκατοντάδων πολιτών που έχουν κατακλύσει το τηλεφωνικό κέντρο και το Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης με παράπονα και εύλογη ανησυχία για την σημερινή κατάσταση στο βουνό. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, ο Υμηττός παραμένει ακαθάριστος και η ευθύνη γι' αυτό βαραίνει ξεκάθαρα τον ΣΠΑΥ.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογραφεί σύμβαση καθαρισμού με ανάδοχο για τα περίπου 2.500 στρέμματα του Υμηττού (έκταση που καθαριζόταν την τελευταία πενταετία ετησίως). Και ενώ διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περιόδου, αντί η ηγεσία του ΣΠΑΥ να δώσει εξηγήσεις και λύσεις για αυτή την πρωτοφανή καθυστέρηση, επιλέγει να επιτεθεί μεροληπτικά στους Δήμους, κάνοντας λόγο για μικροπολιτικά συμφέροντα και ιδιοτέλεια, παρουσιάζοντας ως έργο καθαρισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί αποσπασματικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω δωρεών.

Η πραγματικότητα, όμως, δεν κρύβεται. Η εικόνα στην Λ. Κατεχάκη στα σημεία που γειτνιάζει με τον Υμηττό, στην Ηλιούπολη, στην Αργυρούπολη, ιδιαίτερα στο ΚΥΤ που έχουν ξεκινήσει πολλές φωτιές στο παρελθόν και συνολικά στον Υμηττό είναι απογοητευτική και δεν τιμά κανέναν. Εάν μάλιστα η διοίκηση του ΣΠΑΥ επιθυμούσε πραγματικά να ακούσει την κοινωνία, δεν θα είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια στην πρόσφατη ανάρτησή της στο Facebook, όπου παρουσιάζεται μια εξωραϊσμένη εικόνα καθαρισμών. Θα άφηνε τους ίδιους τους πολίτες να καταθέσουν δημόσια την πραγματική κατάσταση που καθημερινά μεταφέρουν στα δημαρχεία μας.

Η πολιτική προστασία δεν είναι επικοινωνία. Δεν είναι φωτογραφίες και βίντεο από μεμονωμένες παρεμβάσεις. Είναι προγραμματισμός, οργάνωση, ενημέρωση και υλοποίηση πολύ νωρίτερα χρονικά. Είναι να έχεις ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου τις απαραίτητες εργασίες και να έχεις διασφαλίσει ότι ο Υμηττός είναι καθαρός και θωρακισμένος πριν ξεκινήσει το δύσκολο καλοκαίρι με τους υψηλούς κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν σοβαρά προβλήματα που έχουν επισημανθεί επανειλημμένα προς τον νυν Πρόεδρο του ΣΠΑΥ, Δήμαρχο Παιανίας. Οι δασικοί δρόμοι δεν έχουν συντηρηθεί, οι αισθητήρες στις δεξαμενές δεν λειτουργούν, οι κάμερες δεν διαχέουν το υλικό όπως θα έπρεπε και συνολικά κρίσιμες υποδομές πολιτικής προστασίας παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Όλα αυτά έχουν τεθεί επισήμως υπόψη της Διοίκησης του Συνδέσμου με σχετικές επιστολές μας, τόσο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης όσο και του Δήμου Ηλιούπολης.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει ήδη αποστείλει επιστολές αγωνίας και προειδοποίησης στις 22 Μαΐου και στις 10 Ιουνίου, καθώς και ο Δήμος Ηλιούπολης από τα τέλη Μαΐου, ζητώντας απαντήσεις για το τι συμβαίνει και γιατί δεν προχωρούν οι αναγκαίες ενέργειες. Αντί απαντήσεων, οι Δήμοι – μέλη του ΣΠΑΥ βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια αδικαιολόγητη και αχρείαστη πολεμική, που δεν τιμά την ιστορία και την Διοίκηση του Συνδέσμου.

Η ουσία παραμένει η εξής: σήμερα δεν υπάρχει ενεργή εργολαβία καθαρισμού του Υμηττού. Την ώρα που όλοι καλούμε τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να τηρούν τον νόμο, ο ίδιος ο Υμηττός παραμένει ακαθάριστος. Ο ΣΠΑΥ δεν έχει πράξει τα δέοντα.

Αγαπητέ Πρόεδρε του ΣΠΑΥ κύριε Μάδη,

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αξίζει μεγαλύτερο σεβασμό. Δεν είμαστε υποψήφιοι για την Προεδρία του ΣΠΑΥ, για να μιλάτε για μικροπολιτικά συμφέροντα. Αντιθέτως, σας παραδώσαμε έναν Σύνδεσμο που αποτελούσε πρότυπο πανελλαδικά, έπειτα από μια θητεία για την οποία μιλούσε ολόκληρη η Ελλάδα.

Εμφανίζεστε δε, και παρουσιάζετε το έργο του ΣΠΑΥ μέσα από το Κέντρο Ελέγχου της Αργυρούπολης, αξιοποιώντας τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και τις υποδομές που δημιουργήθηκαν στο Περιβαλλοντικό και Επιχειρησιακό Κέντρο το οποίο σας παραδώσαμε και μιλάτε στους δημοσιογράφους για το υψηλό τεχνολογικό έργο που έγινε επί Κωνσταντάτου και αντί να τον συμβουλευτείτε, τον κατηγορείτε επειδή σας λέει τα αυτονόητα.

Οι στιγμές απαιτούν ενότητα, συνεργασία και ανάληψη ευθύνης. Ο Υμηττός δεν προστατεύεται με ανακοινώσεις, ούτε με διχαστικό λόγο. Προστατεύεται με έργο, προετοιμασία και αποτελέσματα και όχι με δωρεές που τις παρουσιάζετε ως έργο ουσίας αποσπασματικά σε κάποια σημεία του Υμηττού, με «μπαλώματα» καθαρισμού. Σας καλούμε δε, ως σημερινό Πρόεδρο και ενδεχόμενα και αυριανό, να ενώσετε και να μην διχάζετε άλλο τα μέλη, εκθέτοντας δημόσια τον ΣΠΑΥ στην κοινή γνώμη.

Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Αυτό ζητούν οι Δήμοι. Και αυτό οφείλει να πράξει ο ΣΠΑΥ.

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