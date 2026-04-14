Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΚΟΣΜΟΣ

Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
Τρίτη, 14/04/2026 - 11:03

Μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση της εσωτερικής δομής συγκράτησης στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ραδιενεργών απελευθερώσεων στο περιβάλλον, προειδοποίησε σήμερα η Greenpeace.

Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας του σταθμού προστατεύεται από μια εσωτερική δομή από χάλυβα και σκυρόδεμα, γνωστή ως σαρκοφάγος, η οποία κατασκευάστηκε βιαστικά μετά την καταστροφή του 1986, και από μια σύγχρονη εξωτερική δομή που ονομάζεται «Νέα Προστατευτική Κατασκευή».

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Φεβρουάριο του 2025, αυτό το ατσάλινο περίβλημα, που τοποθετήθηκε το 2016 για να καλύψει τον αντιδραστήρα ο οποίος εξερράγη τον Απρίλιο του 1986, υπέστη ζημιές από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι στοχοθέτησε την τοποθεσία από την έναρξη της εισβολής το 2022 και ότι την χτύπησε το 2025, καταστρέφοντας τη δομή που προστατεύει τη σαρκοφάγο του Τσερνόμπιλ.

Σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, η Greenpeace προειδοποιεί ότι παρά τις επισκευαστικές εργασίες, η λειτουργία συγκράτησης της νέας προστατευτικής κατασκευής δεν έχει «αποκατασταθεί πλήρως».

«Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ραδιενεργών απελευθερώσεων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατάρρευσης» της εσωτερικής δομής συγκράτησης, προειδοποίησε η ΜΚΟ.

«Θα ήταν καταστροφικό επειδή υπάρχουν 4 τόνοι σκόνης, εξαιρετικά ραδιενεργής σκόνης, σφαιρίδια καυσίμου και τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας μέσα στη σαρκοφάγο», δήλωσε πρόσφατα στο AFP ο Σον Μπέρνι, ένας ειδικός σε πυρηνικά της Greenpeace Ουκρανίας.

«Και επειδή η νέα προστατευτική κατασκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται, υπάρχει κίνδυνος ραδιενεργών απελευθερώσεων», πρόσθεσε ο Μπέρνι.

Σύμφωνα με την Greenpeace, η αποσυναρμολόγηση των ασταθών στοιχείων του εσωτερικού περιβλήματος είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση. Αλλά το έργο περιπλέκεται από τον πόλεμο επειδή «ρωσικοί πύραυλοι εξακολουθούν να εκτοξεύονται πάνω από το Τσερνόμπιλ», επεσήμανε ο Μπέρνι.

«Σαράντα χρόνια μετά (την καταστροφή του Τσερνόμπιλ), η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει έναν πραγματικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας και της Ευρώπης», υποστήριξε.

Ο διευθυντής του εργοστασίου, ο Σέργκι Ταρακάνοφ, χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ «επικίνδυνη».

«Εάν ένας πύραυλος πέσει όχι μόνο μέσα στη δομή συγκράτησης αλλά μόλις 200 μέτρα μακριά, θα προκαλέσει μια εξωτερική επίδραση παρόμοια με αυτή ενός σεισμού», προειδοποίησε.

«Και αυτό που μας δίδαξε το δυστύχημα του 1986 (...) είναι ότι τα ραδιενεργά σωματίδια δεν γνωρίζουν σύνορα», κατέληξε.

Το κόστος αποκατάστασης της αψίδας της σαρκοφάγου στο Τσερνόμπιλ, η οποία υπέστη ζημιές από ρωσικό drone το 2025, ανέρχεται σε «περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ», σημείωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τον Μάρτιο.

Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα 14 Απριλίου 2026
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα