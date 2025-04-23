Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα φέρνουν οι χαμηλές τιμές φυσικού αερίου

Σε πτωτική τροχιά κινείται η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού με τη μέση τιμή μέχρι σήμερα να διαμορφώνεται στα 96,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα όταν τον Μάρτιο η μέση τιμή ήταν στα 105,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας μείωση 31,1% σε σχέση με τα 153,84 ευρώ του Φεβρουαρίου.

Απομένουν ακόμη ελάχιστες συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική χονδρεμπορική τιμή του Απριλίου και όλα δείχνουν ότι θα κινηθεί στα ίδια ή και χαμηλότερα επίπεδα. Με αυτά τα δεδομένα και αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή οι τιμές που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι για τα πράσινα τιμολόγια του Μαίου εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα ίδια εππεδα.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι για σήμερα Τετάρτη η Τιμή Εκκαθάρισης στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας μειώθηκε κατά 3,93% και διαμορφώθηκε στα 103,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η χαμηλότερη τιμή διαμορφώθηκε στα 16 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η ανώτατη στα 211,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τιμή που διαμορφώθηκε στις 9 το βράδυ, που έχουν σβήσει τα φωτοβολταϊκά. Με τη συμβολή των καιρικών συνθηκών οι ΑΠΕ κυριάρχησαν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με το μερίδιο τους να φτάνει στο 47,72%. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με το ποσοστό στο 28,83%, οι εισαγωγές είναι στο 14,49%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στο 2,71% και ο λιγνίτης στο 2,45%.

Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα γεγονός που συμβάλλει στο θετικό κλίμα της αγοράς για το επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ολλανδικό hub TTF χθες το συμβόλαιο Μαΐου έκλεισε στα 34,3 ευρώ/MWh με πτώση 3,6%, ενώ σε ανάλογα επίπεδα κινούνται και τα συμβόλαια των επομένων μηνών έως το Σεπτέμβριο που η τιμή διαμορφώνεται στα 35 ευρώ/MWh.

Μάλιστα η πτώση είναι συνεχής από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 57,3 ευρώ/MWh ως αποτέλεσμα των ανησυχιών λόγω της ταχείας εξάντλησης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Τα 57,3 ευρώ/MWh ήταν η υψηλότερη τιμή του τελευταίου έτους και σημειώθηκε σε μια περίοδο που οι χώροι αποθήκευσης φυσικού αερίου της Ευρώπης είχαν εξαντληθεί και είχαν φθάσει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας λόγω του κρύου χειμώνα και της χαμηλής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι συνθήκες αυτές ανάγκασαν τις χώρες της Ευρώπης να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή και εκτόξευσε τη ζήτηση αλλά και τις τιμές στα ύψη.

Οι έμποροι και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τον ρυθμό αναπλήρωσης των αποθηκευτικών χώρων τους επόμενους μήνες, καθώς και τη ζήτηση LNG στην Ασία. Εκτιμούν ότι εάν η ζήτηση στη Βόρεια Ασία αυξηθεί και θα δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού σε spot φορτία με την Ευρώπη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο μειώθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες, είναι η συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Η ΕΕ επιδιώκει να επεκτείνει την περίοδο κατά την οποία οι χώρες θα πρέπει να έχουν πλήρη αποθήκευση 90% πριν από το χειμώνα και θα μπορούσαν να αποκλίνουν έως και 10% από τον στόχο πλήρωσης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΕΕ υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του κανονισμού αποθήκευσης αερίου κατά δύο χρόνια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ θέλουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη του στόχου πλήρωσης των αποθηκών για να αποφύγουν τις αυξήσεις των τιμών εάν οι συνθήκες της αγοράς είναι περιορισμένες.