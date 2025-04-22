Ομαλή η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος το Πάσχα, παρά την υπερπροσφορά από ΑΠΕ και τη μειωμένη ζήτηση

Με απόλυτη σταθερότητα λειτούργησε το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια των αργιών του Πάσχα, παρότι οι συνθήκες υπερπροσφοράς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση ενέτειναν τους φόβους για φαινόμενα αστάθειας ή ακόμη και μπλακ άουτ.

Καθοριστικό ρόλο στην αποσυμπίεση του συστήματος διαδραμάτισαν οι μικροί παραγωγοί ΑΠΕ, οι οποίοι –αν και δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει σύστημα τηλεχειρισμού– ανταποκρίθηκαν θετικά στα αιτήματα των διαχειριστών, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για περιορισμό της παραγωγής τους τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 12:00 έως τις 17:00.

Το φετινό Πάσχα, η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος δοκιμάστηκε, καθώς συνέπεσε με το Πάσχα των Καθολικών – γεγονός που περιόρισε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές χώρες. Σε αυτό προστέθηκαν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η αυξημένη εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας συνθήκες υπερπροσφοράς «πράσινης» ενέργειας και εντείνοντας τις πιέσεις στο σύστημα.

Η αγορά τις ημέρες του Πάσχα χαρακτηρίστηκε από μηδενικές τιμές για αρκετές ώρες αλλά δεν υπήρξαν προβλήματα, γεγονός που διαπίστωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος που επισκέφθηκαν χθες το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Στέφανο.

Το κέντρο βρισκόταν σε επιφυλακή όλες τις προηγούμενες ημέρες και εξακολουθεί να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Τόσο χθες (Κυριακή του Πάσχα) όσο και σήμερα, το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας αντιμετώπισε προκλήσεις, λόγω της υψηλής παραγωγής και της χαμηλής κατανάλωσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη χάρη στο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων και στις προσπάθειες των εργαζόμενων σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΑΕΥ» δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ.

Αν και η αργία του Πάσχα έφερε μείωση της ζήτησης, ήδη από την Τρίτη – πρώτη εργάσιμη ημέρα – καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στους όγκους όσο και στις τιμές. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας φτάνουν τις 258.305,98 MWh, αυξημένες κατά 16,8% σε σχέση με τη Δευτέρα, ενώ η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 107,58 ευρώ/MWh, από 70,28 ευρώ/MWh.

Οι ελάχιστες τιμές τις ημέρες του Πάσχα έπεσαν ακόμη και στο μηδέν – χαρακτηριστικά, την Κυριακή καταγράφηκε η χαμηλότερη μέση τιμή των τελευταίων εβδομάδων: 66,48 ευρώ/MWh. Την ίδια ημέρα, η τιμή έφτασε στο απόλυτο χαμηλό (0 ευρώ/MWh), ενώ η υψηλότερη κινήθηκε στα 139,23 ευρώ/MWh.

Αντίστοιχο μοτίβο παρατηρήθηκε και το Μεγάλο Σάββατο, με τιμές να κυμαίνονται από 0,20 έως 175,37 ευρώ/MWh. Οι χαμηλές τιμές συμπίπτουν με τις ώρες αιχμής παραγωγής από φωτοβολταϊκά, δηλαδή από τις 11 π.μ. έως και νωρίς το απόγευμα. Αντίθετα, οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στο απόγευμα, όταν μειώνεται η παραγωγή ΑΠΕ και αυξάνεται η εξάρτηση από άλλες πηγές, όπως το φυσικό αέριο και τα υδροηλεκτρικά.