Ομαλή η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος το Πάσχα, παρά την υπερπροσφορά από ΑΠΕ και τη μειωμένη ζήτηση

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54

Ομαλή η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος το Πάσχα, παρά την υπερπροσφορά από ΑΠΕ και τη μειωμένη ζήτηση

Ομαλή η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος το Πάσχα, παρά την υπερπροσφορά από ΑΠΕ και τη μειωμένη ζήτηση
Άννα Διανά
Τρίτη, 22/04/2025 - 08:14

Με απόλυτη σταθερότητα λειτούργησε το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια των αργιών του Πάσχα, παρότι οι συνθήκες υπερπροσφοράς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση ενέτειναν τους φόβους για φαινόμενα αστάθειας ή ακόμη και μπλακ άουτ.

Καθοριστικό ρόλο στην αποσυμπίεση του συστήματος διαδραμάτισαν οι μικροί παραγωγοί ΑΠΕ, οι οποίοι –αν και δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει σύστημα τηλεχειρισμού– ανταποκρίθηκαν θετικά στα αιτήματα των διαχειριστών, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για περιορισμό της παραγωγής τους τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 12:00 έως τις 17:00.

Ανάλογη κινητοποίηση είχε καταγραφεί και τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα του Απριλίου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ευστάθειας του δικτύου σε περιόδους υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.Χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα λειτούργησε το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας κατά τη διάρκεια των αργιών του Πάσχα, παρά τη σημαντικά μειωμένη ζήτηση και την αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – συνθήκες που είχαν εντείνει τους φόβους για ενδεχόμενες αστάθειες ή ακόμη και μπλακ άουτ. Καθοριστική ήταν η συμβολή των μικρών παραγωγών ΑΠΕ που, αν και δεν διαθέτουν ακόμη σύστημα τηλεχειρισμού, ανταποκρίθηκαν –όπως και τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα του Απριλίου– στα αιτήματα των διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) για μείωση της παραγωγής τους κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή μεταξύ 12:00 και 17:00.

Το φετινό Πάσχα, η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος δοκιμάστηκε, καθώς συνέπεσε με το Πάσχα των Καθολικών – γεγονός που περιόρισε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές χώρες. Σε αυτό προστέθηκαν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η αυξημένη εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας συνθήκες υπερπροσφοράς «πράσινης» ενέργειας και εντείνοντας τις πιέσεις στο σύστημα.

Η αγορά τις ημέρες του Πάσχα χαρακτηρίστηκε από μηδενικές τιμές για αρκετές ώρες αλλά δεν υπήρξαν προβλήματα, γεγονός που διαπίστωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος που επισκέφθηκαν χθες το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Στέφανο.

Το κέντρο βρισκόταν σε επιφυλακή όλες τις προηγούμενες ημέρες και εξακολουθεί να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Τόσο χθες (Κυριακή του Πάσχα) όσο και σήμερα, το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας αντιμετώπισε προκλήσεις, λόγω της υψηλής παραγωγής και της χαμηλής κατανάλωσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη χάρη στο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων και στις προσπάθειες των εργαζόμενων σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΑΕΥ» δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ.

Αν και η αργία του Πάσχα έφερε μείωση της ζήτησης, ήδη από την Τρίτη – πρώτη εργάσιμη ημέρα – καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στους όγκους όσο και στις τιμές. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας φτάνουν τις 258.305,98 MWh, αυξημένες κατά 16,8% σε σχέση με τη Δευτέρα, ενώ η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 107,58 ευρώ/MWh, από 70,28 ευρώ/MWh.

Οι ελάχιστες τιμές τις ημέρες του Πάσχα έπεσαν ακόμη και στο μηδέν – χαρακτηριστικά, την Κυριακή καταγράφηκε η χαμηλότερη μέση τιμή των τελευταίων εβδομάδων: 66,48 ευρώ/MWh. Την ίδια ημέρα, η τιμή έφτασε στο απόλυτο χαμηλό (0 ευρώ/MWh), ενώ η υψηλότερη κινήθηκε στα 139,23 ευρώ/MWh.

Αντίστοιχο μοτίβο παρατηρήθηκε και το Μεγάλο Σάββατο, με τιμές να κυμαίνονται από 0,20 έως 175,37 ευρώ/MWh. Οι χαμηλές τιμές συμπίπτουν με τις ώρες αιχμής παραγωγής από φωτοβολταϊκά, δηλαδή από τις 11 π.μ. έως και νωρίς το απόγευμα. Αντίθετα, οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στο απόγευμα, όταν μειώνεται η παραγωγή ΑΠΕ και αυξάνεται η εξάρτηση από άλλες πηγές, όπως το φυσικό αέριο και τα υδροηλεκτρικά.

