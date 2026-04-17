ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31

ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
Newsroom
Παρασκευή, 17/04/2026 - 08:17

Επιβράβευση των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων για τις φορτίσεις που πραγματοποιούν σε ώρες αυξημένης διαθεσιμότητας ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, στο δίκτυο ΔΕΗ blue ανακοίνωσε η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος Re charge – Re ward.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που φορτίζουν το όχημά τους στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ΔΕΗ blue, καθημερινά στις Energy Hours, από τις 11:00 έως τις 15:00 και πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με κάρτα Visa, εξασφαλίζουν επιστροφή 20% στο PPC blue wallet τους. Η προωθητική ενέργεια εμφανίζεται στη σχετική ενότητα PPC blueSpecials της εφαρμογής PPC blue, ενώ η πίστωση πραγματοποιείται απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε χρήστη και μπορεί να αξιοποιηθεί για επόμενες φορτίσεις.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια εντάσσεται στο πλάνο της ΔΕΗ blue για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ενίσχυση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιβραβεύοντας τους χρήστες για τις βιώσιμες επιλογές τους.

Σήμερα, το δίκτυο των δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue διαθέτει περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 560 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Μέσα από το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά του, ενώ μπορούν να κάνουν κράτηση στους ταχυφορτιστές. Παράλληλα, απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ενέργεια Re charge | Re ward – Energy Hours είναι διαθέσιμη για τα μέλη PPC blue από την 1η Απριλίου 2026 και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

dei_blue6.jpg

Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία 17 Απριλίου 2026
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές

ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας

ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης

Μέλος της ChargeUp Europe η ΔΕΗ blue
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μέλος της ChargeUp Europe η ΔΕΗ blue

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 8 &amp; 9 Οκτωβρίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 8 & 9 Οκτωβρίου