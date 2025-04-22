«Επιχειρώ Πράσινα»: Πρεμιέρα στις 30 Απριλίου σε δύο νέα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις στα νησιά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
05/02/2026 - 11:54

«Επιχειρώ Πράσινα»: Πρεμιέρα στις 30 Απριλίου σε δύο νέα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις στα νησιά

«Επιχειρώ Πράσινα»: Πρεμιέρα στις 30 Απριλίου σε δύο νέα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις στα νησιά
Άννα Διανά
Τρίτη, 22/04/2025 - 08:05

Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μικρά νησιά του Αιγαίου αφορούν τα δύο νέα προγράμματα που εντάσσονται στη διαδικασία της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που κάνουν πρεμιέρα στις 30 Απριλίου.

Είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και αφορούν

υφιστάμενες, υπό σύσταση και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε νησιά των Περιφερειών του Αιγαίου με έως 3.100 κατοίκους. Ως υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, λειτουργούν για δύο χρόνια. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ενώ ως νέες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, λειτουργούν για λιγότερο από δύο χρόνια. Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Το πρώτο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 - «Επιχειρώ πράσινα» είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και αιτήσεις μπορούν να κάνουν νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 -«Επιχειρώ Πράσινα» είναι προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Μέσω των δύο αυτών προγραμμάτων ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 20.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Δηλαδή η ανώτατη επιδότηση που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση είναι από 14.000 έως 105.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή το υπόλοιπο 30% μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.

Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω της στήριξης επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την οικονομική διαφοροποίηση των νησιωτικών περιοχών.

Οι δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και την συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Και για τα δύο τα προγράμματα οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών και άλλες έμμεσες δαπάνες.

Με τα συγκεκριμένα προγράμματα επιδιώκεται η ενίσχυση όλων των δραστηριοτήτων, με έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως είναι για παράδειγμα η αγροτοδιατροφική αλυσίδα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια τροφίμων, την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και δίνει έμφαση στην διατροφή, στην υγεία και στους καταναλωτές. Επίσης, στις ψηφιακές τεχνολογίες που αφορά για παράδειγμα στην ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση. Ακόμη δίνεται έμφαση στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό που αφορά, μεταξύ άλλων, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών, αλυσίδων αξίας για την ανάδειξη, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την ενίσχυση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της επιδότησης θα μειώνεται ανάλογα.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει τα τελευταία τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (https://app.opske.gr/).

