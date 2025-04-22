«Επιχειρώ Πράσινα»: Πρεμιέρα στις 30 Απριλίου σε δύο νέα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις στα νησιά

Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μικρά νησιά του Αιγαίου αφορούν τα δύο νέα προγράμματα που εντάσσονται στη διαδικασία της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που κάνουν πρεμιέρα στις 30 Απριλίου.

Είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και αφορούν

υφιστάμενες, υπό σύσταση και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε νησιά των Περιφερειών του Αιγαίου με έως 3.100 κατοίκους. Ως υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, λειτουργούν για δύο χρόνια. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ενώ ως νέες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, λειτουργούν για λιγότερο από δύο χρόνια. Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Το πρώτο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 - «Επιχειρώ πράσινα» είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και αιτήσεις μπορούν να κάνουν νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 -«Επιχειρώ Πράσινα» είναι προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Μέσω των δύο αυτών προγραμμάτων ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 20.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Δηλαδή η ανώτατη επιδότηση που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση είναι από 14.000 έως 105.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή το υπόλοιπο 30% μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.

Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω της στήριξης επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την οικονομική διαφοροποίηση των νησιωτικών περιοχών.

Οι δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και την συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Και για τα δύο τα προγράμματα οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών και άλλες έμμεσες δαπάνες.

Με τα συγκεκριμένα προγράμματα επιδιώκεται η ενίσχυση όλων των δραστηριοτήτων, με έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως είναι για παράδειγμα η αγροτοδιατροφική αλυσίδα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια τροφίμων, την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και δίνει έμφαση στην διατροφή, στην υγεία και στους καταναλωτές. Επίσης, στις ψηφιακές τεχνολογίες που αφορά για παράδειγμα στην ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση. Ακόμη δίνεται έμφαση στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό που αφορά, μεταξύ άλλων, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών, αλυσίδων αξίας για την ανάδειξη, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την ενίσχυση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης ενώ κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της επιδότησης θα μειώνεται ανάλογα.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει τα τελευταία τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (https://app.opske.gr/).