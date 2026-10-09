Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα, το αίτημα της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετέδωσε πως η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου 2026 και πλέον ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις. ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Και όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, «η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας. μας από κρίσεις. Ταυτόχρονα, διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες απαιτούνται».

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι νέες επενδύσεις να προσεγγίσουν το 1 δις. ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης έως το 0,3% της ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σοβαρά έως το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.

Η παρεχόμενη δυνατότητα αποβλέπει στην κάλυψη μέτρων τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Τα κυριότερα έργα που προγραμματίζονται να ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι: