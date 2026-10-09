Μητσοτάκης: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο» - «Η στρατηγική σχέση της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατ' ανάγκην με τη σημερινή κυβέρνηση»

Μηνύματα στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα αναμφίβολα «θετικό αποτύπωμα» της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, και δείγμα

της ήπιας ισχύος που η Ελλάδα ακόμα έχει, ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ για την ακρίβεια στα καύσιμα επανάλαβε ότι έρχονται νέες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης,



«Τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικά αρνητικός.

Σχολιάζοντας όσους ασκούν κριτική ότι η ΝΔ φεύγει από τον παραδοσιακό χώρο της Δεξιάς σημείωσε: «Σε όσους λένε ότι χάνουμε την ψυχή μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του Κέντρου, της Δεξιάς και της Αριστεράς; Το έγραψε και στην ιδιωτική μας διακήρυξη».

Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην αυτοδυναμία με λογοδοσία, όπως είπε, σημειώνοντας ότι το διακύβευμα είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω με δύσκολων περιστάσεων. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές, σημείωσε. «Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται; Με τα θετικά του και τα αρνητικά του» διερωτήθηκε.

«Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα» σχολίασε αιχμηρά.

Ο πρωθυπουργός όμως έστειλε μήνυμα και στους υπουργούς του, λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και η χώρα να εισέλθει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.