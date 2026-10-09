ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/10/2026 - 15:31
Volton και Orizon: Διπλή διάκριση στα UX | CX Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 15:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,8% παρουσίασε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον Αύγουστο 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 14:53
Μετονομάστηκε σε αίθουσα «Στέφανου Μάνου» η αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 14:24
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ με δωρεά της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 14:06
Σοβαρά τραυματίες δύο εργαζόμενοι στη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 13:12
ΑΔΜΗΕ: Σε διαβούλευση ο Φάκελος ΣΜΠΕ των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023–2032, 2024–2033 και 2025–2034
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/10/2026 - 13:09
Τσιμάρας (ΡΑΑΕΥ): Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Αν. Μεσόγειο θα θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/10/2026 - 11:58
Β. Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η ενεργειακή διπλωματία μπορεί να αναβαθμίσει τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 11:21
Μητσοτάκης: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/10/2026 - 11:17
Νικόλας Φαραντούρης: Ναυάγιο IMEC όπως EastMed; Η απάντηση της Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/10/2026 - 10:37
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/10/2026 - 09:49
K. Πιερρακάκης: «Δύσκολη ισορροπία» η προστασία των πολιτών από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/10/2026 - 09:07
Motor Oil: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για δωρεάν διάθεση Ιδίων Μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 09:04
Μεταλλείο Σκουριών: Ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη μόλις ολοκληρώθηκε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2026 - 08:57
Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών» της HELLENiQ ENERGY
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/10/2026 - 08:49
Γιάννης Τριήρης: Κράτος φοροεισπρακτική-μηχανή, αλλά και κράτος μπαταχτσής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/10/2026 - 08:30
Ενεργειακό κόστος: Αντιδρούν οι μικρομεσαίοι στην «επιλεκτική» ενίσχυση- Ζητούν στοχευμένες επιδοτήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/10/2026 - 08:20
Φυσικό Αέριο: Οι άδειες αποθήκες απειλούν την Ευρώπη - Η προειδοποίηση του ENTSOG για το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/10/2026 - 08:17
Από θερμοστάτες μέχρι αισθητήρες διαρροής: Πώς να κάνετε το σπίτι σας «έξυπνο» ενόψει χειμώνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/10/2026 - 06:47
Πώς να στεγνώνετε γρήγορα τα ρούχα χωρίς να εκτοξευτεί ο λογαριασμός ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/10/2026 - 06:47
Ιδιοκτήτης δηλώνει εντυπωσιασμένος: Τι έκανε και δεν πληρώνει ρεύμα εδώ και έξι μήνες 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/10/2026 - 06:47
Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου υπό τον φόβο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
08/10/2026 - 15:43
Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 15:19
Ο ΣΕΒ υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 14:56
Ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα σημαντικό έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/10/2026 - 14:23
Προσωρινός Πίνακας Αδειών/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/10/2026 - 13:37
ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/10/2026 - 12:48
ΠΑΣΟΚ: 1.860 εκτεθειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα –Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ψηφιακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 12:34
Έκθεση WWF Ζωντανός Πλανήτης 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 11:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Μητσοτάκης: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 11:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

«Έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο» - «Η στρατηγική σχέση της Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατ' ανάγκην με τη σημερινή κυβέρνηση»

Μηνύματα στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα αναμφίβολα «θετικό αποτύπωμα» της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, και δείγμα
της ήπιας ισχύος που η Ελλάδα ακόμα έχει, ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ για την ακρίβεια στα καύσιμα επανάλαβε ότι έρχονται νέες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης,

«Τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικά αρνητικός.

Σχολιάζοντας όσους ασκούν κριτική ότι η ΝΔ φεύγει από τον παραδοσιακό χώρο της Δεξιάς σημείωσε: «Σε όσους λένε ότι χάνουμε την ψυχή μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του Κέντρου, της Δεξιάς και της Αριστεράς; Το έγραψε και στην ιδιωτική μας διακήρυξη».

Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην αυτοδυναμία με λογοδοσία, όπως είπε, σημειώνοντας ότι το διακύβευμα είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω με δύσκολων περιστάσεων. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές, σημείωσε. «Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται; Με τα θετικά του και τα αρνητικά του» διερωτήθηκε.

«Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα» σχολίασε αιχμηρά.

Ο πρωθυπουργός όμως έστειλε μήνυμα και στους υπουργούς του, λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και η χώρα να εισέλθει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νικόλας Φαραντούρης: Ναυάγιο IMEC όπως EastMed; Η απάντηση της Κομισιόν
Νικόλας Φαραντούρης: Ναυάγιο IMEC όπως EastMed; Η απάντηση της Κομισιόν 09 Οκτωβρίου 2026
Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια 09 Οκτωβρίου 2026
Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό «πράσινο φως» αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια

Τσιμάρας (ΡΑΑΕΥ): Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Αν. Μεσόγειο θα θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τσιμάρας (ΡΑΑΕΥ): Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Αν. Μεσόγειο θα θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Β. Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η ενεργειακή διπλωματία μπορεί να αναβαθμίσει τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Β. Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η ενεργειακή διπλωματία μπορεί να αναβαθμίσει τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας

Μεταλλείο Σκουριών: Ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη μόλις ολοκληρώθηκε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μεταλλείο Σκουριών: Ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη μόλις ολοκληρώθηκε

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα

ΠΑΣΟΚ: 1.860 εκτεθειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα –Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ψηφιακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: 1.860 εκτεθειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα –Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ψηφιακή ασφάλεια