Κουκουλόπουλος: Ο “τζάμπας” δεν υπάρχει για κανέναν, ούτε και για τον Πρωθυπουργό

Βασικά σημεία από την ομιλία του Πάρι Κουκουλόπουλου, Αντιπροέδρου της Βουλής & Βουλευτή Κοζάνης, ως Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών:

“Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει”, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την προσυπογράφουμε τη δήλωση και τη χαιρετίζουμε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια: με απλά λόγια, πριν δώσεις, πρώτα παίρνεις. Ξεκινώ έτσι, γιατί το σημερινό Νομοσχέδιο ήδη περιλαμβάνει πρόσθετο προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων. Έχει, δηλαδή, ενδιαφέρον -κατά τη δήλωση του Πρωθυπουργού- να δούμε από που τα πήρε η Κυβέρνηση και δίνει 800 εκατομμύρια. Όπως, επίσης, από που πήρε το 1 έως 1.5 δις που κατά τη δημοσιεύματα θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Αυτά δεν προκύπτουν “μαγικά”. Από που τα έχει πάρει;

Δεν τα έχει πάρει από τις Τράπεζες, αφού απέρριψε την πρόταση που καταθέσαμε για πρόσθετη φορολόγησή τους, την ώρα που προκλητικά μοιράζουν μερίσματα.

Δεν τα έχει πάρει από το ισχυρό ολιγοπώλιο της ενέργειας, που αποτελεί τη βάση της ακρίβειας στην Ελλάδα και λόγω των πολεμικών εξελίξεων πραγματοποίησε “ράλι” κερδών. Η Ε.Ε. σημείωσε πως η Ελλάδα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες, ούσα η πιο εξαρτημένη ενεργειακά κυρίως από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, γι’ αυτό άλλωστε τα νούμερα τρομάζουν, με τον πληθωρισμό να είναι σχεδόν διπλάσιος (άνω του 60% η διαφορά μας) από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δεν τα πήρε από τις ατελείωτες προκλητικές φοροαπαλλαγές που θέσπισε υπέρ των πλουσίων και πλέον αθροίζονται σε δισεκατομμύρια, όπως των υψηλών γονικών παροχών έως 4.800.000 ευρώ για κάθε πλούσιο γόνο. Υπάρχουν προφανώς και δικαιότατες φοροαπαλλαγές, αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει σοβαρά να κάνουμε στο Κοινοβούλιο.

Τα 800 εκατ. του Νομοσχεδίου, λοιπόν, όπως και το 1 – 1.5 δις παροχών της επικείμενης ΔΕΘ, προέχονται από το συνδυασμό πληθωρισμού και έμμεσων φόρων. Από εκεί τροφοδείται κατά κύριο λόγο η “υγεία” των εσόδων, όπως συμπληρωματικά και από την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την οποία από την αρχή στηρίζουμε. Σύμφωνα, όμως, με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο μέσος όρος ενοικίου έκλεισε πέρυσι στα 241 ευρώ. Τόσος είναι ο μ.ο. ενοικίου στη Χώρα μας; Είναι αντιληπτό πως στο μέτωπο της απόκρυψης εισοδημάτων, ως Χώρα έχουμε “μαραθώνιο” να διανύσουμε ακόμα, γι’ αυτό είναι αναιτιολόγητη η κυβερνητική κομπορρημοσύνη.

Συμπερασματικά, μιλώντας για τον “τζάμπα” του Πρωθυπουργού και εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ (όχι άλλους ταυτισμένους με τη σεισάχθεια μ’ ένα άρθρο κι ένα νόμο), επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά τη θέση μας: όποιος παίζει με τη δημοσιονομική σταθερότητα της Χώρας, είναι αντίπαλός μας. Το ΠΑΣΟΚ άλλωστε είναι το μόνο που πλήρωσε ακριβά το πολιτικό τίμημα της δημοσιονομικής εκτροπής. Συνεπώς:

Δεν ισχύει ότι η Κυβέρνηση θέλει δημοσιονομική σταθερότητα και εμείς δεν θέλουμε.

Δεν στέκει ο ισχυρισμός πως, όταν δίνει η Κυβέρνηση, είναι υπεύθυνη, αλλά όταν δίνουμε εμείς, τα δίνουμε ανεύθυνα και επιπρόσθετα σε όσα εκείνη δίνει.

Η διαφορά μας, τόσο με την Κυβέρνηση όσο και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, είναι πως έχουμε ριζικά διαφορετική αντίληψη πολιτικών προτεραιοτήτων. Ενδεικτικά παραδείγματα από το σημερινό Νομοσχέδιο, για να γίνει αντιληπτή η διαφορά πολιτικών προτεραιοτήτων:

Για τα μέτρα σας που αφορούν τους συνταξιούχους: είναι γνωστή η τεκμηριωμένη πρότασή μας για νέο ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Μια πρόταση στοχευμένης ενίσχυσης, η οποία δικαιώνεται πικρά από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία από το 2019 έως το 2025 αυξήθηκαν κατά 80% οι συνταξιούχοι κάτω από τo όριο της φτώχιας. Αυτό σημαίνει ποιοτική αξιολόγηση των μέτρων κάθε πλευράς, εάν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά.

Για τις 72 δόσεις: έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση επανεκκίνησης για το ιδιωτικό χρέος. Με 120 δόσεις και “κούρεμα” προς το τέλος, ώστε να είναι αποδεδειγμένα συνεπής ο οφειλέτης πριν κερδίσει τις προβλεπόμενες απαλλαγές από το σύνολο των προσαυξήσεων.

Ειδικά για τα κόκκινα δάνεια και την 1 η κατοικία: είστε αρκετά πίσω από την πραγματικότητα, καθώς πλέον το τεράστιο πρόβλημα έχει αλλάξει “πίστα”. Αλίμονο στον εγγυητή ή/και στον κληρονόμο, εάν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει κατά ένα ευρώ την απαίτηση του fund. Η Πολιτεία πρέπει να ορθώσει ανάστημα και να πει ξεκάθαρα, εάν είναι με τα funds ή με τους πολίτες.

κατοικία: είστε αρκετά πίσω από την πραγματικότητα, καθώς πλέον το τεράστιο πρόβλημα έχει αλλάξει “πίστα”. Αλίμονο στον εγγυητή ή/και στον κληρονόμο, εάν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει κατά ένα ευρώ την απαίτηση του fund. Η Πολιτεία πρέπει να ορθώσει ανάστημα και να πει ξεκάθαρα, εάν είναι με τα funds ή με τους πολίτες. Για το αγροτικό πετρέλαιο: η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας είχε παραδοθεί έτοιμη από εμάς το 2015 στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά την παράδοση – παραλαβή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν εφαρμόστηκε στα χρόνια του κ. Τσίπρα, ομοίως δεν την εφάρμοσε τόσα χρόνια ούτε ο κ. Μητσοτάκης.

Για το πρόγραμμα ΓΑΙΑ: από το 2020 έχουμε καταθέσει την ολοκληρωμένη πρόταση Ενεργειακής Δημοκρατίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ηλεκτρικό χώρο στους αυτοπαραγωγούς αγρότες.

Εν κατακλείδι, η καινοτομία του ΠΑΣΟΚ είναι πως, ενώ σεβόμαστε και τηρούμε κάθε κανόνα του ευρωπαϊκού πλαισίου, μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε μια ριζικά διαφορετική πολιτική πρόταση διακυβέρνησης, που αλλάζει τα πάντα στη Χώρα και στη ζωή των πολιτών.