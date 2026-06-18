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Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 15:40
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η LG Electronics (LG) αξιοποίησε μερικές από τις πιο εμβληματικές υπαίθριες οθόνες του κόσμου για να ενθαρρύνει τη δράση για το κλίμα, υποστηρίζοντας παράλληλα περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο.

Μέσω των εμβληματικών ψηφιακών διαφημιστικών πινακίδων μας στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, η LG μετέφερε ένα μήνυμα που ξεπερνά την ορατότητα της μάρκας: η δράση για το κλίμα δεν μπορεί να περιμένει.

Ένα Μήνυμα για τον Κόσμο, από τις Πιο Εμβληματικές Τοποθεσίες του Κόσμου

Έως τις 13 Ιουνίου, οι υπαίθριες οθόνες στην Times Square της Νέας Υόρκης και στο Piccadilly Circus του Λονδίνου πρόβαλλαν ένα φιλμ παραγωγής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Με εικόνες από δασικές πυρκαγιές, ακραία ζέστη και υποχωρούντες παγετώνες, το υλικό αποτύπωνε την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα αναδείκνυε προσπάθειες αντιμετώπισης, όπως η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αποκατάσταση δασών. Ολοκληρώθηκε με το hashtag #NowForClimate, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για δράση για το κλίμα.

LG Hope Screen: Μια Πλατφόρμα για το Καλό

Αυτή η εκστρατεία αποτέλεσε μέρος του LG Hope Screen, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας κοινωνικής συνεισφοράς της LG. Από το 2011, η LG χρησιμοποιεί τις εμβληματικές οθόνες για να βοηθά διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ να μοιράζονται μηνύματα δημοσίου συμφέροντος με παγκόσμιο κοινό.

Πέρα από την Διαφημιστική Πινακίδα, οι Εργαζόμενοι Δρουν

Τα θέματα που προβλήθηκαν στις ψηφιακές οθόνες της LG εφαρμόζονται επίσης στην πράξη από εργαζόμενους της LG σε όλο τον κόσμο. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, εργαζόμενοι σε 28 εγκαταστάσεις της LG παγκοσμίως συμμετέχουν σε μια σειρά πρακτικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Στην Κορέα, εργαζόμενοι από το LG Smart Park στο Changwon επισκέφθηκαν το Θαλάσσιο Πάρκο Jinhae για να καθαρίσουν σκουπίδια από την παραλία, ενώ ομάδες από το LG Digital Park στο Pyeongtaek συνέβαλαν στη βελτίωση της τοπικής ποιότητας του νερού αφαιρώντας ιζήματα και ρύπους από την κοίτη ενός κοντινού ποταμού.

Σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητές της LG, οι εργαζόμενοι μετατρέπουν επίσης τη δέσμευση της εκστρατείας σε τοπική δράση. Ομάδες στη Μαλαισία οργάνωσαν εκστρατεία συλλογής οικιακών συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και εργαζόμενοι στο Μεξικό συγκεντρώθηκαν για να φυτέψουν δέντρα. Στην Ινδονησία, πρόκειται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης κοραλλιογενών υφάλων κοντά στην τοπική εγκατάσταση της LG, συμβάλλοντας στις ευρύτερες προσπάθειες αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην περιοχή.

Από τις εμβληματικές οθόνες στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έως τις πρακτικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις της LG σε όλο τον κόσμο, η LG συνδέει την ευαισθητοποίηση με τη δράση μέσω της εκστρατείας #NowForClimate. Μέσω του προγράμματος Hope Screen, η LG θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ενθαρρύνοντας παράλληλα ουσιαστική δράση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

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