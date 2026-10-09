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Από θερμοστάτες μέχρι αισθητήρες διαρροής: Πώς να κάνετε το σπίτι σας «έξυπνο» ενόψει χειμώνα

Από θερμοστάτες μέχρι αισθητήρες διαρροής: Πώς να κάνετε το σπίτι σας «έξυπνο» ενόψει χειμώνα
HUUM on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 06:47
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Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η αναβάθμιση του σπιτιού με έξυπνες συσκευές μπορεί να προστατεύσει από ξαφνικές βλάβες, όπως παγωμένες σωληνώσεις, και να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Με τον υδράργυρο να παίρνει την κατηφόρα, η προετοιμασία του σπιτιού για τους χειμερινούς μήνες καθίσταται απαραίτητη.

Είτε προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε την ξηρή ατμόσφαιρα από τη συνεχή λειτουργία της θέρμανσης είτε θέλετε να εντοπίσετε εγκαίρως σημεία του σπιτιού που δεν ζεσταίνονται σωστά, υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Ορισμένες συσκευές, για παράδειγμα, βοηθούν στην παρακολούθηση των απότομων αλλαγών θερμοκρασίας και ειδοποιούν άμεσα για κινδύνους, όπως οι παγωμένες σωληνώσεις ή οι διαρροές νερού.

Για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το κρύο, πέντε έξυπνες συσκευές αξίζουν την προσοχή σας.

Η λίστα περιλαμβάνει από έξυπνους θερμοστάτες και υγραντήρες μέχρι αισθητήρες διαρροής και ειδικές λύσεις για τον εξωτερικό φωτισμό και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Οι πέντε έξυπνες συσκευές που θα σας «λύσουν» τα χέρια

Ο έξυπνος θερμοστάτης αποτελεί ιδανική αφετηρία για τον έλεγχο της θέρμανσης. Συσκευές όπως το Ecobee Smart Thermostat Premium διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες παρουσίας, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία ανάλογα με το αν το σπίτι είναι άδειο. Επιπλέον, αποστέλλουν ειδοποιήσεις για ασυνήθιστες μεταβολές, προλαμβάνοντας παγώματα των σωληνώσεων.

Η εκτεταμένη χρήση θέρμανσης ξηραίνει την ατμόσφαιρα, καθιστώντας έναν έξυπνο υγραντήρα, όπως το GoveeLife Smart Humidifier 2, εξαιρετικά χρήσιμο. Με αυτόματη λειτουργία και ενσωματωμένο αισθητήρα, ρυθμίζει τα επίπεδα υγρασίας ώστε να κυμαίνονται στο ασφαλές ποσοστό του 30% με 50%, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας.

Οι αισθητήρες διαρροής, όπως ο YoLink Water Leak Sensor 4, προστατεύουν ευάλωτα σημεία, όπως υπόγεια και εξωτερικούς τοίχους, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα χαμηλές θερμοκρασίες και διαρροές με ηχητικό συναγερμό.

Τέλος, ο εξωτερικός φωτισμός με αισθητήρες και έξυπνες πρίζες, όπως ο αισθητήρας Philips Hue Outdoor Motion Sensor και η πρίζα Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug EP40, διευκολύνουν τον έλεγχο των εξωτερικών χώρων, αντέχοντας σε ακραίες θερμοκρασίες χωρίς να απαιτούν χειροκίνητο έλεγχο μέσα στο κρύο.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 06:47
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