Εκτίναξη τιμών σε χρυσό και χρυσή λίρα υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Εκτίναξη τιμών σε χρυσό και χρυσή λίρα υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας

Εκτίναξη τιμών σε χρυσό και χρυσή λίρα υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας
Θανάσης Κουκάκης
Πέμπτη, 08/01/2026 - 15:06

Aυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 50% για τη χρυσή λίρα

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται ο χρυσός και η χρυσή λίρα, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τη στροφή των επενδυτών προς τα ασφαλή καταφύγια. Η τιμή του χρυσού ανέρχεται στα 4.512 δολάρια ανά ουγγιά, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε Βενεζουέλα και Γροιλανδία, οι οποίες τροφοδοτούν κλίμα έντονης αβεβαιότητας στις αγορές.

Παράλληλα, ισχυρό ράλι καταγράφει και η χρυσή λίρα, με τις τιμές να εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα δελτία τιμών της Τράπεζα της Ελλάδος, η σύγκριση των στοιχείων αποτυπώνει αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 50%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του πολύτιμου μετάλλου την τελευταία διετία.

Ειδικότερα, η τιμή πώλησης της αγγλικής χρυσής λίρας παλαιάς κοπής και των λιρών Ελισάβετ έως το 1973 διαμορφώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026 στα 1.012,78 ευρώ, έναντι 666,31 ευρώ στις 2 Ιανουαρίου 2025. Πρόκειται για αύξηση 346,47 ευρώ ανά λίρα, που αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 52%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην τιμή αγοράς της ίδιας κατηγορίας, η οποία ενισχύθηκε από τα 568,50 ευρώ στα 864,45 ευρώ, καταγράφοντας επίσης αύξηση άνω του 52%.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι λίρες Ελισάβετ κοπής από το 1974 και μετά, με την τιμή πώλησης να αυξάνεται από τα 660,14 ευρώ στις αρχές του 2025 στα 1.003,40 ευρώ στις αρχές του 2026, ενώ η τιμή αγοράς διαμορφώθηκε στα 864,45 ευρώ. Σημαντικές, αν και χαμηλότερες σε απόλυτα επίπεδα, είναι οι αυξήσεις και στις ελαττωματικές ή λιποβαρείς λίρες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι τέλος η άνοδος στην τιμή του χρυσού ανά γραμμάριο. Στις 2 Ιανουαρίου 2025, η τιμή πώλησης καθαρού χρυσού τίτλου 0,995–1,000 ανερχόταν στα 86,92 ευρώ, ενώ στις 7 Ιανουαρίου 2026 έχει εκτοξευθεί στα 132,13 ευρώ. Αντίστοιχα, η τιμή αγοράς αυξήθηκε από τα 76,99 ευρώ στα 117,05 ευρώ, μεταβολή που προσεγγίζει το 52%, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το πολύτιμο μέταλλο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Μήπως είναι στημένο τελικά;
Γιάννης Τριήρης: Μήπως είναι στημένο τελικά; 08 Ιανουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ; 09 Ιανουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eldorado Gold: οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eldorado Gold: οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2025

Λεωνίδας Μπακούρας (Eldorado Gold): Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Λεωνίδας Μπακούρας (Eldorado Gold): Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη

Η σύγκρουση Κίνας-Ταϊβάν εγείρει ανησυχίες για τους ημιαγωγούς και τον χρυσό
ΚΟΣΜΟΣ

Η σύγκρουση Κίνας-Ταϊβάν εγείρει ανησυχίες για τους ημιαγωγούς και τον χρυσό

Eldorado Gold: Κατά 19% αυξήθηκε η στην Παραγωγή Χρυσού της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής το 2023
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eldorado Gold: Κατά 19% αυξήθηκε η στην Παραγωγή Χρυσού της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής το 2023

Και Νέες Κυρώσεις στη Ρωσία από την ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ

Και Νέες Κυρώσεις στη Ρωσία από την ΕΕ

Ρωσία: Εξάγει περισσότερο χρυσό από φυσικό αέριο για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια
ENERGY REGISTER

Ρωσία: Εξάγει περισσότερο χρυσό από φυσικό αέριο για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια