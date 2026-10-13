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Δ. Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Στήριξη των ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών για μείωση του ενεργειακού κόστους
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 09:44
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Μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας, με την ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτηση αναφέρεται:

«Η θέρμανση και η ψυχή αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας και εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυξημένου κόστους θέρμανσης, με πολλά νοικοκυριά να αντιμετωπιστεί με τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Οι ηλιοθερμικές τεχνολογίες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και να ενισχύσουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Ενόψει του επικείμενου Σχεδίου Δράσης για την Ψύξη και τη Θέρμανση και της αναθεώρησης των Οδηγιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED), την Ενεργειακή Απόδοση (EED) και τη Διακυβέρνηση, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς θα διασφαλίσει ότι το Σχέδιο θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την παραγωγή ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών;

2. Θα εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού ποσοτικοποιημένων στόχων ανάπτυξης και δεικτών παρακολούθησης για τις τεχνολογίες θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές, σε τομείς όπως τα κτίρια, τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και η θερμότητα βιομηχανικών διεργασιών, και πώς θα διασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί θα αντικατοπτρίζονται στο πλαίσιο της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψυχή συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω νομοθετημάτων;

3. Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί στήριξης και τα χρηματοδοτικά μέσα για την καθαρή θέρμανση που θα παραμείνουν προσβάσιμα για τις ηλιοθερμικές τεχνολογίες;».

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