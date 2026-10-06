Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τη συναφή χρηματοδότηση , όσο συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου , διατηρεί το casus belli κατά της Χώρας μας αλλά και την παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφους , ζητά ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Γ. Μανιάτης.

Με δέσμη 32 τροπολογιών στο σχέδιο της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, προτείνει συγκεκριμένες εγγυήσεις για την προστασία των κρατών μελών και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θέτει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών μελών ως βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας. Ειδικότερα για την Τουρκία, ο Γ. Μανιάτης ζητά να αποτυπωθεί ρητά ότι η συνέχιση απειλών και παραβιάσεων κατά Ελλάδας και Κύπρου είναι ασύμβατη με τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, προτείνει τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση οντοτήτων τρίτων χωρών που απειλούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης ή των κρατών μελών της. Ζητά επίσης αυστηρή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις εξαγωγές όπλων, διακοπή κάθε εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά άλλου κράτους μέλους και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου συμμόρφωσης και κυρώσεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προστασία του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι τροπολογίες ζητούν από την ΕΕ να επιδεικνύει τον ίδιο βαθμό προσοχής στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών σε όλες τις περιοχές της Ένωσης. Προτείνουν ακόμη οι διάδρομοι στρατιωτικής κινητικότητας να καλύπτουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, με ειδική μέριμνα για τη νότια και νοτιοανατολική πτέρυγα και τις νησιωτικές περιοχές.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει την ενεργειακή ασφάλεια ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας, ζητώντας ενισχυμένη προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων, των αγωγών, των υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, με ειδική αναφορά στον Great Sea Interconnector μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Προτείνει επίσης ρητή καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου, επαναλαμβάνοντας την ευρωπαϊκή θέση ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Στο πεδίο της θαλάσσιας ασφάλειας, ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) ζητάει τη σημαντική ενίσχυση της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι. Παράλληλα, στηρίζει την παράταση της εντολής της επιχείρησης «Ειρήνη» (IRINI) στη Μεσόγειο.

Η δέσμη περιλαμβάνει και προτάσεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, με σαφείς διαδικασίες εφαρμογής της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναβάθμιση της ευρωπαϊκής δυνατότητας σχεδιασμού και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και κοινές δυνατότητες πληροφοριών και κυβερνοάμυνας. Τέλος, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ζητούνται ισότιμη συμμετοχή επιχειρήσεων από όλα τα κράτη μέλη, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κοινές προμήθειες και σύνδεση της χρηματοδότησης με ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή.