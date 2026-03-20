ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 12:07

Η Ισπανία θα μειώσει σήμερα τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα στο 10%, από 21%, στο πλαίσιο μέτρων ανακούφισης από το οικονομικό πλήγμα που έχει επιφέρει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε ο ραδιοσταθμός SER επικαλούμενος πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ το λίτρο, προστίθεται στο ρεπορτάζ του SER.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως η κυβέρνηση θα καταργήσει φόρο 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα αναοινωθούν τα μέτρα και η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 11:00 τοπική ώρα.

Υπουργοί είχαν δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα θα περιλάβουν αρωγή προς οικονομικούς τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην κρίση, όμως πρόσθεσαν ότι η υψηλή παραγωγή ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα σημαίνει πως η οικονομία της είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος.

