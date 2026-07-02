GREGY Interconnector: Η Elica ξεκινά το διαγωνισμό για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου

Η εταιρεία ΕΛΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ELICA) ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία εκκινεί η διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Διαγωνισμός Νο. 03/ΕΙΑ), δυνάμει της οποίας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης.

Η εταιρεία ELICA, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου, αποτελεί το φορέα υλοποίησης/ιδιοκτήτη του έργου GREGY Interconnector, το οποίο αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, με μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος ±525 kV. Αποτελείται από δύο (2) δίπολα με ηλεκτρόδια για κάθε δίπολο που θα εγκατασταθούν σε κάθε άκρο της διασύνδεσης.

Το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία ELICA έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Connecting Europe Facility (CEF)».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία παρακαλούνται να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπόψιν του κ. Ιωάννη Καρύδα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιουλίου 2026 και ώρα 17:00 τοπική.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι, επίσης, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου GREGY https://www.gregy-interconnector.gr/pressreleases.html.

Το GREGY είναι μία ενεργειακή υποδομή που μετασχηματίζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρέχοντας σημαντικά ενεργειακά, κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ευρώπη.