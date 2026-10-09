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K. Πιερρακάκης: «Δύσκολη ισορροπία» η προστασία των πολιτών από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

K. Πιερρακάκης: «Δύσκολη ισορροπία» η προστασία των πολιτών από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 09:07
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Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών-μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, σημειώνοντας ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα».

«Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα», τόνισε και «πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες του μέλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αξιοπιστία μας».

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο Κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι τιμές έχουν επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου, επηρεάζοντας προϊόντα όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, αναγνωρίζοντας ότι η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη σε σοβαρούς εξωτερικούς ενεργειακούς κινδύνους.

Όπως είπε, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης και της ΕΕ εξέτασαν σήμερα τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για την προστασία των πιο ευάλωτων και «όλοι επαναβεβαιώσαμε τη σημασία της τήρησης μέτρων που είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα». Τόνισε, επίσης, ότι «τα μέτρα στήριξης πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών».

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται «μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας», κάτι το οποίο, όπως είπε, σημαίνει περισσότερη καθαρή ενέργεια, ευρύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρότερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις. «Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι αλληλένδετες προτεραιότητες. Η Ευρώπη πρέπει να σημειώσει πρόοδο και στους τρεις αυτούς τομείς», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι «βραχυπρόθεσμα, δυστυχώς, οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στον χειμώνα», υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. «Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και, ως εκ τούτου, δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Οικονομίας προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες», καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της δέσμευσης των κρατών-μελών στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στο δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες. «Δεν πρέπει να θέσουμε αυτό σε κίνδυνο», υπογράμμισε.

Προσεκτικοί αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού

Ερωτηθείς για τη διεύρυνση των spreads μεταξύ χωρών της ευρωζώνης, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Είμαστε προσεκτικοί, είμαστε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού». Ο ίδιος εξήγησε ότι το διεθνές περιβάλλον είναι δύσκολο και ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας δημιουργούν ανοδικές πιέσεις στις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Γαλλία και στις πιέσεις που καταγράφονται στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, ο πρόεδρος του Eurogroup εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δέσμευση της γαλλικής κυβέρνησης για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της, ενώ υπογράμμισε ότι έχει προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη στον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ.

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις αναγνώρισε ότι τα spreads στην ευρωζώνη έχουν διευρυνθεί, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερα οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος είναι περισσότερο ευάλωτες. Στο περιβάλλον αυτό, όπως τόνισε, είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν υψηλά ελλείμματα ή χρέος να εφαρμόζουν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές. «Η κατάρτιση ενός υγιούς προϋπολογισμού για το επόμενο έτος θα είναι σημαντική, προκειμένου να καθησυχαστούν οι αγορές», υπογράμμισε. Ο Β. Ντομπρόβσκις εξέφρασε, επίσης, την εμπιστοσύνη του στη γαλλική κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, έχει καταθέσει ένα «φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027».

Θετική αξιολόγηση αιτημάτων Ελλάδας και Ιταλίας για δημοσιονομική ευελιξία στην ενεργειακή ασφάλεια

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. «Η Επιτροπή έχει πλέον αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση αυτής της διευρυμένης ευελιξίας», δήλωσε ο Β. Ντομπρόβσκις.

Αναφερόμενος στα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, ο Β. Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα εξετάσει σε βάθος. «Προφανώς, θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα της Ιταλίας και της Ελλάδας. Σήμερα είχα συζητήσεις τόσο με τον κ. Πιερρακάκη όσο και με τον κ. Τζορτζέτι για το θέμα», ανέφερε.

«Από την πλευρά της Επιτροπής, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», πρόσθεσε. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «η δημοσιονομική σύνεση είναι αναγκαία, ειδικά υπό το φως των σημερινών εξελίξεων στις αγορές ομολόγων».

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