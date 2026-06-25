Στ. Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP31

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Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 14:13
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Η και οι 27, ή κανείς

Στο Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, συμμετέχει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στο Λουξεμβούργο, συζητούμε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη του Κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Αττάλεια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, Wopke Hoekstra, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και οι 27 ή κανείς. Συζητούμε επίσης σήμερα στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα, το νερό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ασφάλειας, ανάπτυξης και προστασίας των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό, τη Δευτέρα, θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και χθες ανακοινώσαμε 10 έργα για 9 νησιά. Έργα που θα δώσουν μονάδες αφαλάτωσης και δίκτυα ύδρευσης. Το νερό είναι θεμέλιο της ζωής, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης. Η προστασία του είναι ευθύνη μας, ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στις επόμενες γενιές».

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