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Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 12:12
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) δήλωσε σήμερα έτοιμος να ξεκινήσει να ορίζει «συγκεκριμένα μέτρα» που θα πρέπει να ληφθούν, ύστερα από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ που προβλέπει την αραίωση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου που είναι υπό την εποπτεία του οργανισμού.

«Σήμερα, εναπόκειται σε εμάς να καθίσουμε με τους Αμερικανούς και Ιρανούς συναδέλφους μας και να αρχίσουμε να ορίζουμε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν μέσα σε 60 ημέρες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες, Τετάρτη, το βράδυ πρωτόκολλο συμφωνίας στο οποίο η Τεχεράνη δεσμεύθηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων.

«Είναι καλό που υπάρχει αυτό το μνημόνιο. Τώρα ξεκινά η δουλειά σε τεχνικό επίπεδο», δήλωσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη επιχείρηση και αυτό δεν είναι μυστικό. Πρέπει άρα να είμαστε εξαιρετικά συγκεκριμένοι στις λεπτομέρειες», δήλωσε σήμερα ο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι η έκβαση των συζητήσεων εξαρτάται από την «πολιτική βούληση των δύο πλευρών».

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