Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»

«Σήμερα, εναπόκειται σε εμάς να καθίσουμε με τους Αμερικανούς και Ιρανούς συναδέλφους μας και να αρχίσουμε να ορίζουμε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν μέσα σε 60 ημέρες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.
Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες, Τετάρτη, το βράδυ πρωτόκολλο συμφωνίας στο οποίο η Τεχεράνη δεσμεύθηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων.
«Είναι καλό που υπάρχει αυτό το μνημόνιο. Τώρα ξεκινά η δουλειά σε τεχνικό επίπεδο», δήλωσε ο ίδιος.
«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη επιχείρηση και αυτό δεν είναι μυστικό. Πρέπει άρα να είμαστε εξαιρετικά συγκεκριμένοι στις λεπτομέρειες», δήλωσε σήμερα ο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι η έκβαση των συζητήσεων εξαρτάται από την «πολιτική βούληση των δύο πλευρών».